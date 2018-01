Mort du célèbre éditeur Jean-Claude Lattès

PARIS (awp/afp) - L'éditeur Jean-Claude Lattès, qui a donné son nom à une célèbre maison d'édition et publié des succès comme "Un sac de billes" ou "Louisiane" mais aussi l'autobiographie de Jacques Mesrine "L'instinct de mort", est mort samedi à l'âge de 76 ans.

Le décès de l'éditeur, né le 3 septembre 1941 à Nice, a été annoncé à l'AFP par le journaliste littéraire Bernard Pivot qui était son ami.

Jean-Claude Lattès avait "un don probablement lié à ses débuts dans le journalisme pour repérer des talents éclectiques", a rappelé Bernard Pivot. C'était un éditeur "dynamique, imaginatif et qui savait garder ses écrivains", a-t-il ajouté.

L'éditeur avait revendu sa maison d'édition à Hachette au début des années 80.

Jean-Claude Lattès a notamment publié des best-sellers comme "Un sac de billes" de Joseph Joffo en 1973 ou "Louisiane" de Maurice Denuzière en 1977. Parmi ses succès, il a aussi édité "Le nabab" d'Irène Frain ou Amin Maalouf (Léon l'Africain).

"Il ne s'occupait plus depuis longtemps de la maison d'édition qu'il avait revendue", une maison créée avec son épouse Nicole, a rappelé Bernard Pivot.

L'éditeur s'était lancé en 1968 dans l'édition avec "Edition Spéciale", créée avec le romancier et parolier Jacques Lanzmann, avec comme objectif la publication de livres événement dont le premier sera "Ce n'est qu'un début" sur Mai 68. Trois ans plus tard, il crée les éditions Jean-Claude Lattès.

Cette maison d'éditions faisait ce qu'il est convenu d'appeler de la littérature générale - romans, essais...

Cet ancien élève de l'Ecole supérieure de commerce de Paris avait été collaborateur de "Candide" et des "Nouvelles Littéraires" puis chef du service "Promotion" des Editions Robert Laffont.

En 1979, il est le premier éditeur français à créer une filiale aux Etats-Unis.

De 1981 à 1991, Lattès devenu directeur du groupe livre Hachette chapeaute les filiales du groupe : Hachette, Grasset, Stock, Lattès, Fayard.

Sous son règne, Hachette confirme ses ambitions mondiales dans l'édition, face notamment à son concurrent direct de l'époque, le groupe de la Cité.

L'éditeur a quitté Hachette à "la suite de divergences avec la direction sur la création d'une nouvelle forme de vente type France-Loisirs", rappelait dimanche Laurent Laffont, patron des éditions JC Lattès, qui n'avaient plus de lien avec leur fondateur.

L'éditeur, père de deux garçons et qui s'était installé dans un vignoble en Provence, a écrit deux romans avec Éric Deschodt "Le seul amant" et "Marguerite et les enragés" ainsi qu'une biographie sur un roi méconnu, Agrippa, "Le dernier roi des Juifs" (Nil Editions, 2012).

