LANSON-BCC : la rentabilité du groupe s'est érodée en 2017

Lanson-BCC a enregistré en 2017 un résultat net de 11,65 millions d'euros, en progression de 4,5%. Le résultat opérationnel du groupe atteint 20,39 millions d'euros, en baisse de 11%. Il a représenté 7,8% du chiffre d'affaires, contre 8,9% un an plus tôt. D'une part, la baisse supplémentaire du sterling en 2017 (-6,5%) a encore affecté les performances au Royaume Uni, premier marché d'exportation du groupe. D'autre part, une forte pression concurrentielle a pesé sur les ventes en France.Des effets prix-mix positifs, en France comme à l'export, n'ont pu compenser totalement ces évolutions et la hausse du prix de revient des bouteilles commercialisées durant l'exercice. Le résultat opérationnel de l'exercice intègre également la poursuite des importants programmes d'investissements conduits dans plusieurs Maisons afin d'en renforcer les potentiels de développement.Enfin, le chiffre d'affaires annuel de Lanson-BCC s'élève à 261,59 millions d'euros (+0,9%). En faisant abstraction de la filiale de courtage dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé est de 256,36 millions (+ 1,6%).Conformément à ses engagements de normaliser son dividende après l'apurement des dettes d'acquisition, le Conseil d'Administration de Lanson-BCC soumettra au vote de l'Assemblée Générale du 1er juin 2018 le versement, le 8 juin 2018, d'un dividende de 0,50 euro par action. Il est rappelé que depuis 2006, l'essentiel des résultats a été capitalisé afin de donner au groupe les moyens de son développement."Confiant dans son avenir, Lanson-BCC réaffirme sa stratégie à long terme de développement en valeur. Les importants investissements réalisés dans les Maisons du Groupe permettent d'en valoriser l'image et de renforcer leur positionnement dans l'univers du haut de gamme et du luxe. Le développement du Groupe se fonde sur la complémentarité de ses Maisons, sur la qualité de plus en plus reconnue de leurs Vins, sur l'efficacité de leurs outils de production et le sérieux de leur gestion", indique simplement la maison de Champagne en guise de perspectives.