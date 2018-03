LAZARD : arrivée de Corso Bavagnoli en tant qu'Associé-Gérant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lazard a annoncé que Corso Bavagnoli a rejoint ce jour ses équipes en tant qu’Associé-Gérant en Conseil financier au sein du bureau de Paris. Il était jusqu’ici chef du service du financement de l'économie à la Direction générale du Trésor. Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), Corso Bavagnoli a été nommé inspecteur des finances en 2002.Il a dirigé différents bureaux à l'Agence des Participations de l'Etat et à la Direction générale du Trésor entre 2005 et 2009 avant d'être nommé conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet du Premier ministre François Fillon. Il était depuis 2015 Chef du Service du financement de l'économie à la Direction générale du Trésor.