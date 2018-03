Doux: LDC et l'ukrainien MHP confirment leurs projets de reprise

Données financières (€) CA 2018 3 783 M EBIT 2018 185 M Résultat net 2018 134 M Trésorerie 2018 232 M Rendement 2018 1,13% PER 2018 15,75 PER 2019 14,58 VE / CA 2018 0,51x VE / CA 2019 0,48x Capitalisation 2 146 M Graphique LDC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LDC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 128 € Ecart / Objectif Moyen 0,95% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gérard Chancereul Chairman-Supervisory Board Laurent Raimbault Head-Finance André Delion Member-Supervisory Board Pierre Poujade Vice Chairman-Supervisory Board Jean-Paul Sabet Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LDC 10.87% 2 646 TYSON FOODS -8.79% 27 207 HORMEL FOODS -8.19% 17 776 WH GROUP LTD -5.18% 15 674 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT --.--% 13 308 JBS SA -4.08% 7 516