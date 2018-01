L D C : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LDC a fait part d’un chiffre d’affaires de 3ème trimestre (septembre à novembre) de 954,9 millions d’euros, en augmentation de 7,8%, avec des volumes vendus en hausse de 5,1%. A périmètre identique et taux de change constant, la croissance du chiffre d’affaires est de 6 % et celle des tonnages est de 3,8%. Au total, sur les neufs premiers mois de son exercice 2017-2018, le groupe agroalimentaire affiche un chiffre d'affaires consolidé de 2,8 milliards d'euros, en progression de 7,1%, pour des volumes qui progressent de -6,2%.A périmètre identique et taux de change constant, la croissance des ventes s'élève à 6,1%, avec des tonnages en hausse de 4,9%.Globalement, LDC a indiqué que l'activité de sa branche volaille était bien orientée et que sa branche traiteur manifestait une hausse de l'activité et une prise de parts de marché. L'international présente par ailleurs " une bonne croissance portée par les produits élaborés ", selon le groupe.Au regard de ces performances et compte tenu du niveau d'activité enregistré sur les fêtes de fin d'année, LDC confirme son objectif de résultat opérationnel courant sensiblement équivalent à celui de l'exercice 2016-2017.