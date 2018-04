L D C : LDC signe un exercice 2017 solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LDC est stable à 138,5 euros, à quelques encablures de son record de 140 euros atteint fin mars. Le groupe volailler sarthois a publié un chiffre d'affaires annuel solide grâce à la bonne santé des pôles Volaille et Traiteur. Sur la période de douze mois close fin mars, le chiffre d'affaires de LDC a progressé de 6,9% à 3,828 milliards d'euros. En organique, la croissance est ressortie à 5,6%. Les ventes du pôle Volaille ont augmenté de 5,7% à 2,719 milliards, dont 4,3% en organique. L'activité s'est bien tenue à l'international (+13,2% à 274 millions).Le pôle Traiteur a affiché une croissance de 8,1%. Cette bonne progression s'explique principalement par le succès des plats cuisinés de marque Marie. Des prises de parts de marché en MDD (marque de distributeur) ont également contribué à la croissance des activités.LDC a profité de cette publication pour annoncer l'acquisition de Marcel Favreau, une société vendéenne spécialisée dans l'abattage et la découpe de canards de Barbarie. Elle emploie 42 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 21 millions dont 70% à l'export. Selon LDC, ce groupe bénéficie d'un excellent outil industriel et d'une expérience reconnue dans sa spécialité.Le volailler a également annoncé être entré dans une phase de négociation exclusive avec la société Le Marais en vue de l'acquisition de ses filiales, Couthouis et Péridy. Egalement spécialisées dans l'abattage et la découpe de canards de Barbarie, ces deux sociétés emploient 167 personnes et réalisent plus de 50 millions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2017 dont 50% à l'export.Au regard du niveau d'activité satisfaisant sur les fêtes de fin d'année et de la progression de son chiffre d'affaires, LDC a confirmé un résultat opérationnel courant annuel sensiblement équivalent à celui réalisé sur l'exercice précédent.LCM a réaffirmé sa recommandation d'Achat et relevé son objectif de cours de 137 à 162 euros sur LDC. Le broker juge la valorisation du titre très attractive au regard du profil de croissance rentable de la société.