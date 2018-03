LDC : offre de reprise partielle du Groupe Doux

29/03/2018 | 08:53

Le Groupe LDC annonce avoir déposé une offre de reprise partielle des actifs et des activités du Groupe Doux dans le cadre d'une conciliation ouverte avec la société.



Cette procédure doit donner lieu à une décision du Tribunal de Commerce prévue début avril.



Ce plan prévoit, en ce qui concerne LDC, la reprise de 298 salariés et 203 reclassements de proximité au sein du Groupe LDC. 60 ME seront investis dans le cadre de ce plan.



A Châteaulin, le plan prévoit la construction d'un nouveau site industriel d'abattage et de découpe de volailles dédié aux marchés industriels (PAI) et de la restauration. Dans cette perspective un investissement industriel de 55 ME est programmé.



A l'horizon 2020, le site emploierait 250 collaborateurs pour une capacité d'abattage de 400 000 poulets par semaine.



