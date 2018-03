LE BELIER : résultats, dividende et objectif en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Bélier a réalisé en 2017 un résultat net en hausse de 23,6% à 24,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 23,9% à 35,3 millions. Le résultat opérationnel des activités a progressé de 9,3% à 41,2 millions. L'Ebitda a augmenté de 10,9% à 58,1 millions grâce à la croissance des volumes et à la maîtrise des coûts. Le chiffre d'affaires est en hausse de 11,5% à 348 millions. Fort de ces résultats et de sa confiance dans son avenir, Le Bélier a relevé son dividende annuel de 7,3% à 1,18 euro par action.Le groupe a avancé d'un an, soit en 2019 et non plus en 2020, son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros.