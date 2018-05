Leadmedia : Résultats annuel 2017

Communiqué de Presse

Paris, le 11 Mai 2018

RESULTATS ANNUELS 2017

- Accord sur la dette avec la BPI

- Modifications de la gouvernance

- Opération de refinancement attendue

- Résultats audités 2017

- Prochaine communication

LeadMedia Group (FR0011053636, ALLMG, éligible PEA PME) - Spécialiste du ciblage et de la génération de leads qualifiés pour le e-commerce et les marques annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'année 2017, ses changements de gouvernance et les opérations à venir sur son capital.

Le groupe Leadmedia a rencontré tout au long de l'exercice 2017 de sérieuses difficultés économiques et financières. Dans le cadre de sa nécessaire réorganisation, la Direction Générale et le Conseil d'Administration ont ainsi poursuivi leurs démarches pour assurer la continuité d'exploitation du groupe.

Les négociations engagées depuis septembre 2017 ont concerné la dette financière afin d'obtenir un nouvel accord de la BPI. La recherche de nouveaux investisseurs autour d'un futur projet de développement a également été privilégiée.

En mai 2018, la BPI a signé un accord de ré échelonnement de sa créance. Le nouveau profil de cet échéancier permet de rééquilibrer le Bilan consolidé du groupe. Grâce à cet accord de la BPI, le groupe a reçu ensuite des marques d'intérêt en vue d'un refinancement, entre autres de la part de Monsieur Pascal Chevalier.

Le 24 avril dernier, le conseil d'Administration a retenu l'offre de financement de Monsieur Pascal Chevalier. Des actionnaires du groupe ont fait savoir qu'ils étaient prêts à soutenir ce nouveau projet. Deux prochaines augmentations de capital destinées à subvenir aux besoins de trésorerie à court terme sont prévues dès Juin 2018 et les engagements de souscriptions reçus s'élèvent déjà à 350 K €, sous réserve de la réalisation par la société d'une réduction de capital préalable motivée par des pertes.

Refonte de la gouvernance

A la même date, le Conseil d'administration a confié à Monsieur Pascal Chevalier la présidence du conseil. La Direction général a été confiée à Monsieur Xavier Latil. A l'issue de cette réunion Monsieur Xavier Latil s'est

exprimé « Nous allons travailler et tout mettre en œuvre pour permettre à la société de retrouver la rentabilité et la croissance. De nouveaux projets devraient voir le jour d'ici peu ».

Opération de refinancement attendue

Dans le cadre de sa réorganisation, le groupe procédera, préalablement à la mise en œuvre des augmentations de capital et comme cela est fréquent pour ce type de situation, à une opération de réduction de capital motivée par des pertes. La valeur nominale des actions ordinaires de la société Leadmedia group SA s'élevant actuellement à 0,25 € sera abaissée 0,04 €.

A l'issue de cette opération, il sera procédé à une augmentation de capital réservée au profit de Monsieur Pascal Chevalier à hauteur de 150 000 euros avec l'attribution de 3.750.000 nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,04 €, souscrites au pair. Monsieur Pascal Chevalier s'est engagé à souscrire à cette augmentation de capital réservée.

Une seconde opération d'augmentation de capital, aux mêmes conditions, à savoir 0,04 € pour une action ordinaire, sera proposée aux actionnaires du groupe avec le maintien de leur droit préférentiel de souscription. Cette seconde augmentation de capital est prévue également en juillet 2018 et a déjà reçu des engagements de souscription de la part d'un actionnaire de référence de la société à hauteur de 200 000 euros.

Compte tenu de ces opérations importantes (accord Bpi et refinancement) formalisées au début du mois de mai 2018, le Conseil a souhaité retarder la publication de ses résultats 2017 à la date des présentes afin de présenter une information la plus complète possible à ses actionnaires.

Les détails de l'opération de refinancement (taille de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dilution potentielle des actionnaires, texte des résolutions, date et ordre du jour exhaustif de l'assemblée générale …) seront communiqués à l'occasion d'un second communiqué prévu sous quinzaine ; l'assemblée générale sera convoquée à cette occasion.

Résultats annuels 2017 audités et arrêtés par le conseil d'administration

Le chiffre d'affaires combiné du groupe LEADMEDIA au cours de l'exercice 2017 s'établit à 3,1 M€, contre 6,5 M€ sur la même période en 2016 avec un périmètre de consolidation plus large. A périmètre comparable, le CA 2016 représentait 3,6 M €, la contraction du chiffre d'affaires à périmètre constant et sur 12 mois représente ainsi 500

K€ (-15 %).

Le résultat d'exploitation du groupe présente une perte de 2,153 Millions en 2017, contre une perte de 0,895

Millions en 2016. Cette aggravation des pertes est essentiellement liée à la chute du Chiffre d'affaires qui n'a pas été compensée par une réduction aussi rapide des coûts d'exploitation. Des charges non récurrentes ainsi que celles liées à la réorganisation du groupe ont pesées sur le résultat de l'exercice 2017 à hauteur de 0,9 M €.

1- La marge brute présentée pour 2017 = chiffre d'affaires - achats externes

2- Les autres produits d'exploitation en 2016 étaient de 455K€ et de 12K€ en 2017

3- Chiffre 2016 mentionnés tels quels dans le rapport financier 2016

4- La société R a été cédée le 12 juillet 2016

Au 31 décembre 2017, la trésorerie disponible consolidée s'élève à 689 K €, contre 551 K € à l'ouverture de l'exercice.

Une nouvelle communication aura lieu sous quinzaine annonçant notamment les détails de l'opération de refinancement attendue ; la société entend à cette occasion demander la reprise de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth.

A propos de LeadMedia Group :

Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Euronext Growth et éligible au PEA PME, LeadMedia Group est un acteur du secteur digital en tant que prestataire de services intégrés pour le marketing online et prestataire de solutions de data marketing. Fort d'un portefeuille de technologies propriétaires innovantes et riche d'actifs médias dont les sites Shopbot, LeadMedia Group a développé un véritable savoir-faire dans le « data marketing ».

Calendrier financier :

Rapport annuel

11 mai 2018

LeadMedia Group est coté sur Euronext Growth à Paris Pour plus d'informations : www.leadmedia-group.com

