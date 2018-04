Leasinvest Real Estate : DÉCOUVREZ LE CO-WORKING FAÇON LEASINVEST RE À DE MOT MALINES

09 Avr 2018 - 18:00h (6.00 Après-midi)

Le co-working est branché, mais surtout intéressant. La flexibilité de venir travailler quand vous le souhaitez, la possibilité de rencontrer des contacts de différents secteurs, une multitude de choix quant au type du lieu de travail dans des bureaux design aménagés avec goût, voici en bref notre nouvel expace co-working dans l'immeuble De Mot Malines.

Ce nouvel espace co-working est un complément intelligent de notre concept 'business center' The Crescent implémenté depuis des années avec succès dans nos sites à Anderlecht et à Gand.

Malines est également idéalement située entre Bruxelles et Anvers, et facilement accessible par les transports en commun et en voiture, raison pour laquelle Malines est devenue la 2ème ville au niveau croissance en Belgique, où de plus en plus de sièges principaux d'entreprises sont situés.