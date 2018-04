COMPAGNIE LEBON : Communiqué de mise à disposition du document de référence 2017

La COMPAGNIE LEBON vous informe que son document de référence 2017 est consultable sur son site internet : compagnielebon.fr

Ces documents comprennent :

Le DOCUMENT DE REFERENCE 2017

Les COMPTES CONSOLIDES et annuels au 31 décembre 2017

Le RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Le rapport RSE

Les RAPPORTS des COMMISSAIRES aux COMPTES sur le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, les comptes consolidés, les comptes annuels, les conventions et engagements réglementés, l'attribution d'actions gratuites .

Les AUTRES INFORMATIONS REQUISES par la loi et les réglementations en vigueur.

Ces documents ont été déposés auprès de l'AMF le 26 avril 2018.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via Globenewswire