Compagnie Lebon : hausse de l'ANR en 2017

12/04/2018 | 10:29

Compagnie Lebon a fait état hier après la clôture d'un actif net réévalué (ANR) de 297,3 millions d'euros à fin 2017, soit une augmentation de 5,5% en glissement annuel.



Le bénéfice net part du groupe a quant à lui bien résisté, reculant de 2,9% par rapport à 2016 à 19,4 millions d'euros.



'L'année 2017 est pour le groupe une nouvelle année de résultats très positifs. Le nouveau plan stratégique marque notre volonté d'accélérer les investissements dans les prochaines années, tout en maintenant le niveau d'exigence et de précision sur la gestion des actifs. L'année 2018 est quant à elle déjà marquée par la reprise, un contexte économique favorable et une activité hôtelière porteuse', a indiqué Bertrand Leclercq, président du conseil d'administration, lequel a décidé de proposer à l'assemblée générale du 6 juin 2018 le versement d'un dividende exceptionnel de 70 euros par action.



'En effet, les bons résultats récurrents, l'accumulation d'une trésorerie abondante, le très faible endettement et les bonnes perspectives de développement incitent à la distribution d'un dividende exceptionnel aux actionnaires, leur permettant de bénéficier à leur tour pleinement de la création de valeur', a expliqué le groupe, dont le nouveau plan stratégique, qui s'incrit dans un contexte de croissance des marchés dans ses activités, s'appuiera notamment sur un recours à la dette plus approprié, permettant ainsi d'optimiser la création de valeur par effet de levier en profitant des conditions de crédit particulièrement favorables actuellement.





