EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel/Résultat annuel

Leclanché SA: Leclanché annoncera les résultats annuels 2017 le 4 mai 2018



30.04.2018 / 19:53 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Leclanché annoncera les résultats annuels 2017 le 4 mai 2018 YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 30 avril 2018. Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, annonce que ses résultats annuels 2017 seront publiés le 4 mai 2018. Leclanché a obtenu une extension du délai de publication de son rapport annuel 2017 et de dépôt son rapport auprès de SIX Exchange Regulation. La décision de l'un de nos actionnaires de reporter de quelques semaines la conversion de ses obligations convertibles (Mandatory Convertible Notes) signé en décembre 2017, a retardé la finalisation du rapport annuel 2017 et son approbation par le Conseil d'Administration de la Société. Leclanché publiera ses résultats annuels 2017 le 4 mai 2018. Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Ce report de quatre jours de l'annonce de nos résultats 2017 est uniquement technique et je tiens à réitérer ce qui a été indiqué dans notre communication au marché du 1er mars 2018. Leclanché est entièrement financé et est en ordre de marche pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de CHF 40-50 millions en 2018. Nous nous réjouissons de partager avec vous nos résultats le 4 mai afin de vous présenter notre stratégie visant à exploiter les opportunités de croissance sur les marchés du stockage stationnaire d'électricité et du transport électrique, afin de maximiser notre position de leader sur le marché ». Leclanché répond ci-dessous à l'obligation faite par SIX Exchange Regulation de publier une reproduction de la section I de la lettre accordant l'extension du délai de publication et de dépôt de son rapport annuel 2017 : La demande de Leclanché du 26 avril 2018 pour l'extension du délai de la publication de son rapport annuel 2017 et le dépôt de ce rapport auprès de SIX Exchange Regulation jusqu'au 4 mai 2018 est accordée avec la réserve suivante (lit. a) et selon les conditions suivantes (lit. b) : a) SIX Exchange Regulation se réserve le droit de suspendre le cours de l'action de Leclanché si le rapport annuel 2017 n'est pas publié et n'est pas déposé auprès de SIX Exchange Regulation avant le vendredi 4 mai 2018, 23h59 CET, au plus tard, conformément aux dispositions relatives à la publicité événementielle (article 53 des règles de cotation [LR] en relation avec la directive sur la publicité ad hoc [DAH]. b) Leclanché est tenu de publier un avis conformément aux dispositions relatives à la publicité événementielle (article 53 LR en relation avec la DAH) jusqu'au mercredi 2 mai 2018, à 7h30 CET au plus tard. L'avis ad hoc doit contenir : - Une reproduction inchangée de la section I de la décision de SIX Exchange Regulation, mise en avant dans l'avis ad hoc ; et - Les raisons pour lesquelles Leclanché a demandé l'extension de la date limite de publication de son rapport annuel 2017 et sa soumission à SIX Exchange Regulation. À propos de Leclanché

Leclanché est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie entièrement intégré verticalement. Il fournit une large gamme de solutions de stockage d'énergie pour les foyers, les petites entreprises, les grandes industries, les réseaux électriques de même que pour l'hybridation de systèmes de transports en commun tels que des flottes de bus et de bacs. Créé en 1909, Leclanché est un fournisseur reconnu de solutions de stockage d'énergie sous forme de batteries depuis plus de 100 ans. Poursuivant la tradition de Georges Leclanché, l'inventeur de la batterie à cellules sèches, Leclanché dispose d'un riche portefeuille de systèmes de stockage d'énergie (BESS) comprenant des systèmes haut de gamme de batteries lithium-ion leaders dans l'industrie. Leclanché est coté à la bourse suisse de Zurich.

SIX Swiss Exchange: symbole ticker LECN | ISIN CH 011 030 311 9



Dénégation de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives liées aux activités de Leclanché qui peuvent être identifiées par le recours à des termes tels que «stratégique», «propose», «lancer», «souhaite», «planifié», «attendu», «engagement», «s'attend à», «décide», «prépare», «prévoit», «estime», «vise à», «va», «potentiel», «espère», «estimé», «proposition» ou des expressions similaires ou par des discussions exprimées ou implicites concernant l'extension de la capacité de production de Leclanché, des applications potentielles pour des produits existants ou par rapport à de futures ventes potentielles provenant de tels produits ou de futures ventes ou de futurs revenus potentiels de Leclanché ou de l'une quelconque de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier sous forme inconsidérée à ces déclarations. De telles déclarations sur l'avenir reflètent les positions actuelles de Leclanché par rapport à des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient matériellement différents de quelconques résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou implicites sous-jacentes à de telles déclarations. Aucune garantie ne peut être donnée que les produits de Leclanché vont dégager des niveaux spécifiques de revenus. Il ne peut pas non plus être garanti que Leclanché ou l'une quelconque de ces unités commerciales va dégager un résultat financier quelconque. * * * * *

Europe/Global:

Désirée Maghoo

T : +44 (0) 7775 522740

E-mail : dmaghoo@questorconsulting.com Simon Barker

T : +44 (0)7866 314331

E-mail : sbarker@questorconsulting.com US and Canada:

Rick Anderson

T : +1 (718) 986-1596 Henry Feintuch

T : +1 (212) 808-4901

E-mail : leclanche@feintuchpr.com Investor Contacts

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail : invest.leclanche@leclanche.com Contacts des actionnaires, analystes et investisseurs :

Courriel : investors@leclanche.com # # #

Fin du communiqué ad hoc