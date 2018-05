Lectra : Le premier équipementier d’intérieurs automobiles mondial s’équipe avec la solution de découpe agile de Lectra

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le premier équipementier d'intérieurs automobiles mondial s'équipe avec la solution de découpe agile de Lectra

Yanfeng Global Automotive Interiors Chine améliore ses performances de découpe avec Vector® iX6

Paris, le 17 mai 2018 - Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, annonce que Yanfeng Global Automotive Interiors (YFAI), premier fournisseur mondial de composants pour les intérieurs de voitures, a choisi la solution de découpe avancée Vector® iX6 pour répondre à ses besoins croissants en matière de production.

YFAI fournit une large gamme de produits, allant des éléments de cockpits, aux tableaux de bord, en passant par les panneaux de portes et les consoles centrales et de plafond, dont la plupart incorporent des éléments en vinyle et tissu laminé.

La demande croissante des consommateurs de disposer de multiples options et d'éléments personnalisables dans les intérieurs de voitures implique l'utilisation d'un plus grand nombre de garnitures souples. La solution de Lectra, Vector iX6, contribuera à améliorer la capacité de production d'YFAI et à rationnaliser sa consommation de matière dans le cadre de son nouveau programme de production localisé à Anting.

Dans la fabrication des intérieurs de voitures, le niveau de précision de la coupe est primordial, car les pièces doivent s'insérer parfaitement dans les panneaux de portes. Equipé d'une lame de coupe spéciale, Vector iX6 réalise une découpe ultra-précise qui optimise la consommation de matière en réduisant l'espacement entre chaque pièce. Grâce à son logiciel de pilotage de coupe ultra performant et sa découpe par vibration à haute fréquence, la solution de Lectra améliore également considérablement la productivité.

« L'aménagement intérieur des véhicules devient de plus en plus complexe, ce qui se répercute sur les processus », souligne Guan Qinghua, Directeur de l'Advanced Manufacturing Engineering, YFAI. « Dès lors, être capable d'augmenter la productivité et la précision de découpe des pièces en tissus et vinyle de petite taille, revêt une importance cruciale. La solution Vector iX6 de Lectra répond à ce besoin tout en optimisant la découpe et la consommation du tissu ».

« Comprendre l'évolution des tendances du marché est au cœur de ce que nous faisons », déclare Javier

Garcia, directeur commercial automobile, Lectra. « Dès son lancement, VectorAuto iX6 a rapidement convaincu les équipementiers des intérieurs de voitures comme YFAI. Il contribue à une réduction drastique du coût de fabrication par set, en particulier pour les petits éléments produits à partir de vinyle et d'autres matériaux complexes à découper ».

A propos de YFAI

Yanfeng Global Automotive Interiors (YFAI) est le leader mondial des intérieurs automobiles. YFAI redéfinit la façon dont les utilisateurs se détendent, travaillent et se divertissent dans leur véhicule, aujourd'hui et pour les années à venir. Basée à Shanghai, la société compte environ 100 usines de fabrication et centres techniques répartis dans 18 pays et emploie plus de 30 000 personnes à travers le monde. Ses collaborateurs conçoivent, développent et fabriquent des composants intérieurs pour tous types de constructeurs automobiles. Fondée en 2015, Yanfeng Automotive Interiors est une coentreprise entre Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd, une filiale en propriété exclusive de Huayu Automotive Systems Co., Ltd (HASCO), le groupe de composants de SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor), et Adient, le leader mondial des sièges automobiles.

Pour en savoir plus, consultez le site www.YFAI.com

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, meubles, intérieurs de voitures et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'elles méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de près de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com

® Vector est une marque déposée de Lectra.

