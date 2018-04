Lectra : Les applications cloud de Lectra soufflent un vent nouveau sur l’industrie de la mode

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les applications cloud de Lectra soufflent un vent nouveau sur l'industrie de la mode

Les équipes de développement produit et de production atteignent des sommets grâce aux nouvelles applications Quick Estimate et Quick Nest de Lectra

Paris, 10 avril 2018 - Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, lance ses premières applications cloud conçues pour les équipes de développement produit et de production. Les solutions Quick Estimate et Quick Nest seront lancées en France et en Italie, avant d'être progressivement disponibles dans les autres pays.

Dans le cadre de sa stratégie fondée sur les principes de l'Industrie 4.0, Lectra a collaboré avec ses clients leaders sur leur marché et engagés dans leur transformation digitale, pour développer des applications permettant aux équipes d'être très réactives dans leur prise de décision.

Avec Quick Estimate, la gestion des coûts est optimisée au fur et à mesure du développement produit. Quick Nest facilite l'accès au placement automatique et capitalise sur la puissance du cloud pour traiter de gros volumes de placements en parallèle. La productivité des utilisateurs est maximisée grâce à des placements plus rapides et efficients.

En associant l'Internet industriel des objets, les principes de développement lean et les technologies cloud, Lectra a pour objectif de rendre ses applications métier accessibles à tout moment et de n'importe où. Terminés les capacités de stockage et vitesse de calcul limitées. Grâce à des applications cloud légères à installer et faciles à utiliser, les entreprises du marché de la mode vont redéfinir la manière dont ils vont stocker et traiter leurs données.

La matière représente souvent jusqu'à 60 % à 70 % du coût d'un vêtement. Quick Estimate permet de calculer instantanément la consommation de matière depuis Modaris®, la solution de développement produit 2D et 3D de Lectra, grâce au lien direct avec l'application cloud. Les modélistes gagnent en flexibilité : ils peuvent à présent ajuster leurs patrons plus rapidement pour optimiser la consommation de matière d'un produit, tout en préservant l'identité de la marque et en respectant les délais de mise sur le marché.

Quick Nest est accessible depuis Diamino®, la solution de placement de Lectra. Durant le développement produit, les utilisateurs de Quick Nest pourront obtenir plus rapidement des placements plus détaillés. Les équipes de production pourront, quant à elles, bénéficier du traitement automatique de liste de placements en un temps record avec Quick Nest.

Avec ces deux applications, c'est toute l'entreprise qui gagne en transparence : les équipes de direction bénéficient d'une visibilité totale sur les besoins en matière, aussi bien lors du développement que de la production, grâce aux données consolidées qu'elles pourront consulter et intégrer à leurs processus de validation et reporting.

« L'objectif ultime de notre nouvelle stratégie est clair : nous voulons placer nos clients au cœur de notre activité. Nous voulons qu'ils prospèrent dans cette nouvelle ère digitale. Nos nouvelles applications compatibles avec les principes de l'Industrie 4.0 leur serviront de catalyseurs de croissance en leur permettant de prendre les bonnes décisions, sur la base d'informations mises à jour en temps réel », explique Daniel Harari, Président-directeur général de Lectra. « Et ce n'est que le début ! D'autres applications innovantes sont sur le point de voir le jour ».

Empowering customers through industrial intelligence

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 650 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext

(LSS).

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com

® Diamino et Modaris sont des marques déposées de Lectra.

