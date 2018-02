Lectra : partenariat en Corée du Sud

20/02/2018 | 18:34

Lectra a annoncé ce mardi après Bourse avoir signé un accord mondial de partenariat avec Dual, fournisseur sud-coréen de composants automobiles.



Ledit partenariat couvre les activités sièges en tissu et airbags de l'équipementier. Il vient confirmer l'engagement de Lectra à aider Dual dans l'optimisation de ses processus de production en vue d'améliorer sa structure de coûts. 'Les technologies de découpe les plus avancées de Lectra (Vector pour les sièges en tissu et FocusQuantum pour les airbags) ainsi que son expertise dans les processus de salle de coupe sont essentielles pour aider Dual à atteindre ses objectifs d'excellence opérationnelle', a insisté le partenaire technologique français des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir.



Cet accord désigne par ailleurs Lectra comme unique fournisseur d'équipements et services de découpe multipli pour l'activité sièges et intérieurs de voitures de Dual, ainsi que d'équipements et services de découpe laser d'airbags dans 6 usines de Corée du Sud et de Chine.





