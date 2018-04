Lectra : un début d'exercice décevant

27/04/2018 | 10:06

Séance éprouvante pour Lectra, dont l'action décroche de 7,3% vers 9h45 dans le sillage de la publication de comptes du premier trimestre en-deçà des attentes de la société.



Son chiffre d'affaires a notamment reculé de 2,3 millions d'euros en glissement annuel pour s'établir à 67,2 millions, tandis que le bénéfice opérationnel est passé de 9,4 à 7,2 millions d'euros, soit une marge opérationnelle en repli de 280 points de base à 10,7%.



Le bénéfice net est par ailleurs ressorti à 5,4 millions d'euros, soit une baisse de 1,1 million comparativement aux 3 premiers mois de 2017.



'La forte hausse de l'euro, par rapport à la grande majorité des devises, a eu un impact mécanique négatif important sur les résultats. L'impact est d'autant plus fort qu'au premier trimestre 2017, l'euro avait atteint son niveau le plus bas depuis 2003 face au dollar, comme à de nombreuses autres devises', a expliqué le groupe.



Pour autant, 'si les parités moyennes du premier trimestre 2018 devaient se maintenir au même niveau jusqu'en fin d'année, l'impact de l'appréciation de l'euro dans les comparaisons entre les résultats de 2018 et ceux de 2017 diminuera trimestre après trimestre', a indiqué Lectra, qui a au surplus confirmé ses objectifs annuels.



De fait, la société continue d'ambitionner une augmentation de ses revenus comprise entre 6 et 10% ainsi qu'une progression de son résultat opérationnel courant (ROC) entre 7 et 15% à données comparables.





