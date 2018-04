Legrand : Oddo confirme son conseil avant les trimestriels

17/04/2018 | 11:05

Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 78 E avant l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2018.



' Le statut de 'quality stock' devrait demeurer ; il se caractérise par la capacité à passer des hausses de prix chaque année (1.3% en 2017), une croissance externe maitrisée, une marge opérationnelle élevée et, enfin, l'une des plus fortes générations de cash du secteur ' explique Oddo.



Le bureau d'analyses anticipe pour le 1er trimestre une croissance organique de 2.1% (contre 3.6% réalisés au T4). Ce 2.1% de croissance organique intègre notamment une croissance de 1% en France, 1.5% dans le reste de l'Europe et 2% dans la zone Amérique du Nord et centrale.



Oddo s'attend également à une marge EBITA ajustée de 19.9%, en amélioration de 20pb. ' Nous estimons que le groupe devrait être en mesure de compenser l'inflation des prix matières premières par les hausses de prix (hausse supérieure à 1.3% en 2017 pour rappel) '. Le bureau d'analyses vise un résultat net de 178ME, en croissance de 19%.



' Le groupe devrait, sans surprise, confirmer les objectifs 2018 fournis lors de la publication de ses résultats annuels en février dernier '. Il anticipe notamment une croissance organique comprise entre 1 et 4% (consensus à 3.5%) et une marge EBITA ajustée (avant impact des acquisitions) de 20-20.5% (consensus à 20.4%).



