Lennar : bat le consensus au 1er trimestre

04/04/2018 | 14:46

Lennar publie au titre de son premier trimestre un bénéfice net de 53 cents par action, multiplié par 3,3 en comparaison annuelle. Hors exceptionnel, le BPA s'est établi à 1,11 dollar, battant ainsi de 30 cents le consensus.



Les revenus des ventes de maisons se sont accrus d'un tiers à 2,6 milliards de dollars, reflétant à la fois une progression de 24% du nombre de maisons livrées, à 6.734 unités, et une hausse de 8% du prix moyen, à 393.000 dollars.



'Dans un contexte de demande plus forte, une pénurie d'offre soutient au moins une stabilité et probablement une expansion continue de cette reprise du logement', estime le directeur général (CEO) Stuart Miller.



