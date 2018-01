Pour toute la gamme d’appareils connectables : La nouvelle gamme de Lenovo présentée au CES 2018 rend la réalité plus belle !

Les appareils incluant les technologies intelligentes, Intelligence artificielle (IA), Réalité augmentée (RA) et Réalité virtuelle (RV) s’allient avec des partenaires puissants pour redessiner le futur.

Aujourd'hui, au CES 2018, Lenovo (SEHK : 0992) (Pink Sheets : LNVGY) décrit sa vision 2018 pour les innovations en technologie – cette nouvelle gamme d’appareils intelligents rendra la réalité plus belle, sur toute la gamme des connectables, de votre poche à la maison !

La réalité virtuelle (RV) deviendra encore plus belle avec un renouvellement de la création et des applications de RV. Le casque de Lenovo Mirage™ avec Daydream™ offre l’une des manières les plus simples d’expérimenter la réalité virtuelle aujourd’hui. Le casque apporte une expérience immersive de RV au grand public avec un concept entièrement autonome et simple à utiliser. Utilisez la caméra Mirage de Lenovo avec Daydream pour capturer des moments mémorables de la vie, et revivez-les ensuite en 3D avec le casque. Les professionnels peuvent aussi transformer leur travail à grâce à la réalité augmentée (RA) qu’offre le monoculaire intelligent Lenovo C220. Cet appareil monoculaire léger et mains libre à logiciel de réalité augmentée tire parti des fonctionnalités de votre Smartphone pour augmenter les tâches de service, la formation et autres fonctionnalités.

À la maison, expérimentez une expérience technologique plus personnalisée, commode et partagée avec le Smart Display de Lenovo qui a la fonction intégrée Google Assistant™. Nous avons également ajouté de la matière grise à nos ordinateurs portables : le Miix 630 2-en-1, toujours actif, toujours connecté et amovible vous donne la mobilité d’un Smartphone avec LTE1 et jusqu'à 20 heures de batterie pour la lecture Vidéo locale2 avec le rendement et la productivité que vous attendez d’un PC Windows® 10 S. Le ThinkPad améliore ses jeux grâce à une refonte de la ligne X1, et des innovations centrées sur l’utilisateur dans les séries X,T et L. Nous apportons aussi aux utilisateurs le moyen de transférer des fichiers et des paramétrages de PC à PC, d’identifier les réseaux WiFi sûrs et d’obtenir un diagnostic et du soutien, via une seule application, Vantage de Lenovo, sur nos PC Windows 10.

Qu’il s’agisse de fonctions virtuelles, augmentées ou plus intelligentes, la réalité n’a jamais été aussi palpitante !

La meilleure des collaborations : De nouveaux Moto Mods et un défi pour développeurs avec Indiegogo

Motorola a adopté deux nouveaux modules créés par des développeurs qui viennent s’ajouter à l’écosystème des moto mods.

Le moto mod Vital de Lenovo comporte une technologie avancée de capteur vous permettant de mesurer facilement vos cinq signes vitaux avec un élément intégré de la taille d’un moto mod. Utilisez votre Moto Z pour mesurer cinq signes vitaux de votre santé -- fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pouls, température corporelle, et pour la première fois, tension artérielle systolique et diastolique à partir de votre doigt.

Un gagnant du grand prix 2017 du défi d’Indiegogo Transformez le Smartphone, le clavier Slider Moto Mod de Livermorium vous offre un clavier à curseur QWERTY complet et vous permet d’incliner l’écran de votre Moto Z jusqu'à 60 degrés pour les fois où un écran tactile ne peut pas gérer vos besoins de saisie dactylographique. Pour les développeurs inspirés par la plateforme de Moto Mods, Motorola et Indiegogo relancent le défi Transformez le Smartphone, offrant ainsi l’occasion de faire passer les grandes idées de l’état de concept à celui de réalité sur le marché.

Ils vont mieux ensemble : Mirage Solo de Lenovo avec le casque Daydream + la caméra Mirage Lenovo

La réalité virtuelle est différente avec le casque autonome VR Mirage Solo et la caméra Mirage VR180 de Lenovo, qui permettent aux foules curieuses de réalité virtuelle de consommer et de créer du contenu d’une manière incroyablement intégrée.

Libérez-vous des câbles, des PC ou des téléphones avec le confort et la simplicité du premier casque Daydream autonome du monde. Et soyez parmi les premiers à vous immerger grâce à la technologie de suivi de mouvement WorldSense™ sur la plateforme de réalité virtuelle de Google Daydream. À l’aide de WorldSense, vous pouvez vous pencher, esquiver et louvoyer dans l’espace de façon naturelle, en parcourant une grande bibliothèque de contenu magique, défiant la réalité. Basé sur la plateforme de réalité virtuelle Qualcomm® Snapdragon™ 835, Mirage Solo de Lenovo offre des expériences d’immersion de haute qualité. Et vous pouvez rendre les jeux encore plus réalistes avec la manette sans fil de Daydream, la transformant en batte de baseball, en volant ou en tout ce qui correspond à l’application que vous avez choisie.

Maintenant, vous pouvez créer votre propre contenu de réalité virtuelle et vivre des moments inoubliables, sur demande, avec la caméra Mirage de Lenovo avec Daydream. Cette caméra numérique automatique compacte simplifie la technologie requise pour faire des photos et vidéos en 3D, grâce à sa caméra à double Fish-Eye de 13 MP et son champ de vision à 180°. Nous faisons les outils nécessaires pour rendre votre contenu de réalité virtuelle accessible et amusant. Les photos et les vidéos de la caméra Mirage de Lenovo peuvent être téléchargées vers vos comptes personnels Google Photos™ et YouTube™ pour les visualiser et les partager – À regarder sur un navigateur standard avec votre casque Mirage Solo avec Daydream ou avec les casques les plus courants de réalité virtuelle que vous possédez déjà. Elle est équipée de la plateforme Qualcomm Connected Camera® qui dispose de deux caméras de haute qualité, du Wi-Fi intégré et du modem cellulaire X9 LTE dans la version LTE.

La solution New Glass C220 couple l’apprentissage de l’intelligence artificielle avec la réalité augmentée.

Le nouveau système de lunettes New Glass C220 de Lenovo se compose d’un monoculaire et d’une unité de poche et fonctionne en reconnaissant et en identifiant les objets de la vie réelle en utilisant les technologies de l’IA. L’unité monoculaire de 60 grammes fonctionne sur Android. Vous expérimentez la réalité augmentée d’un œil, en gardant l’autre sur le monde réel. Téléchargez l’application LNV (AH Cloud) sur votre Smartphone, puis branchez l’appareil de poche au téléphone. La New Glass C220 s’applique à une variété de travaux et de scénarios, depuis vous laisser recueillir des informations dans votre champ de vision, à donner des instructions étape par étape pour une réparation en identifiant les problèmes d’équipements hors service et en les dépannant avec un collègue à distance tout en gardant les mains libres. Le New Glass C220 est un dispositif portable de réalité augmentée qui dispose d’une interaction antibruit, d’une capacité informatique mobile, de mods personnalisés et autres fonctions.

Lenovo NBD AH Cloud 2.0 est une plateforme d’entreprise en mode SaaS basée sur la RA, l’IA et la technologie big data. Elle peut renforcer les connaissances et l’aptitude au travail du personnel sur le terrain. Le Cloud AH est conforme à la notion de l’Humain Augmenté, idéale pour la télémaintenance industrielle, les commandes et expéditions intelligentes, les diagnostics en 3D, le tourisme intelligent et d’autres domaines. Le système de communication vidéo repose sur la technologie Kepler et comprend une vidéo bidirectionnelle. Le système de gestion de flux de travail est basé sur la technologie titan, où l’utilisateur peut créer et modifier le projet sans avoir de capacité de programmation. Et le système de détection intelligent, basé sur la technologie martin, peut faire la détection d’objets en temps réel pour plusieurs types d’objets simultanément, après une formation à l’aide d’images.

Commencez votre journée et terminez-là plus intelligent avec Lenovo Smart Display

Lenovo Smart Display avec Google Assistant intégré rend l’utilisation de la technologie à la maison plus pratique, plus intuitive et plus partagée. Faites-en la commande centrale des périphériques connectés de votre maison intelligente, pour l’éclairage, le chauffage ou d’autres appareils, contrôlés à la voix ou au toucher. Et utilisez Google Assistant pour vous montrer des adresses sur Google Maps™, regarder des vidéos sur YouTube™, faire des appels vidéo avec vos amis sur Google Duo™, écouter de la musique et plus encore. Le Smart Display de Lenovo se décline en modèles d’écran de 8 po ou 10 po et est alimenté par la plateforme Home Hub Qualcomm®.

PC toujours prêt, toujours connecté

Nous montons d’un cran la mobilité du PC avec le Miix 630. Ce 2 en 1 amovible défie les attentes de ce qu’un ordinateur portable peut vraiment faire. Il vous donne la flexibilité et la productivité d’un portable Windows 10 S, combinée avec la mobilité d’un Smartphone toujours allumé et connecté.3 Comptez maintenant sur le rapide 4G LTE3 au lieu d’une connexion Wi-Fi, avec jusqu'à 20 heures de play-back vidéo local.4 Avec la plateforme intégrée pour PC mobile Qualcomm Snapdragon 835 mobile, le Miix 630 est un compagnon mobile léger (1,33 kg) et mince (15,6 mm). Équipé par le biais de Windows 10 S de Cortana®, vous pouvez utiliser votre voix pour accéder à votre assistant numérique et utiliser la reconnaissance faciale biométrique de Windows Hello™ pour une connexion plus sûre et plus pratique.

Une gamme de ThinkPad toujours plus proche et plus intelligente

La marque ThinkPad continue de redéfinir l’étalon-or des ordinateurs portables pour professionnels. Nous ajoutons des innovations à l’affichage, la vie privée et la connectivité dans la ligne X1, pour répondre à l’évolution du travail.Nous donnons à la tablette X1 un nouveau design 13 po. avec affichage 3K et, en option, une connectivité mondiale LTE-A.Sur la X1 Carbon et la X1 Yoga nous activons Amazon Alexa et ajoutons un écran de qualité supérieure avec Dolby Vision HDR5 pour un visionnage incroyable et ThinkShutter Camera Privacy - plus besoin de post-it collés partout. Nous avons également ajouté des modèles à écran tactile à la X1 Carbon, pour offrir aux utilisateurs plus de raisons encore d’aimer l’ordinateur portable professionnel de 14 pouces le plus léger au monde, muni en plus d’une batterie de 15 heures d’autonomie.

Dans l’ensemble de la marque, les modèles X280, X380 Yoga, T480, T480s, T580, L380, Yoga L380, L480, L580 sont améliorés. Notamment, le X280, la machine de guerre, subit une cure d’amaigrissement en passant à 2,50 kg, tandis que le T480 réécrit la norme d’entreprise avec une nouvelle station d’accueil, une caméra latérale à infrarouge, une connexion mondiale LTE-A et une incroyable batterie offrant 276 heures d’autonomie. Le T480s combine performance et meilleur poids de sa catégorie, tandis que le T580 vous offre une mémoire plus rapide, un stockage double et une nouvelle station d’accueil pour une puissance sans compromis.

Quand vous n’êtes pas sur la route et que vous cherchez une plus grande surface d’affichage, le nouveau Lenovo Thunderbolt™ 3 Graphics Dock vous permet de connecter jusqu’à trois écrans 4K pour choisir les PC7 Lenovo, et vous pourrez simultanément avoir une vision panoramique, un gain de performances et des technologies graphiques discrètes, en même temps que vous chargez votre PC. Améliorez votre expérience des PC en connectant l’IdeaPad™ 720 avec un casque immersif Lenovo Explorer pour Windows Reality7 à travers le banc graphique, ce qui vous permettra de jouer à des jeux de réalité virtuelle, de voyager dans le monde par le biais de circuits holographiques, et plus encore.

Prix et disponibilité

Visitez http://news.lenovo.com/CES2018 pour plus d’informations sur les prix et la disponibilité des produits.

1Requiert un achat de plan de données pour cellulaire pouvant varier suivant les endroits. Des termes supplémentaires, des charges ou des conditions s’appliquent. Les vitesses de connexion varient en raison de la localisation, de l’environnement, de l’état du réseau et d’autres facteurs.

2Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo locale requiert une unité configurée avec Qualcomm Snapdragon 835 SoC, 4 go de RAM, 128 go de stockage UFS. La vie de la batterie testée à l’aide de la lecture vidéo en continu FHD, résolution de 1080 pixels (1920 x 1080), une luminosité de 150 nits, un niveau de système audio à 17 %, le niveau audio du joueur à 100 %, joué sur plein écran à partir d’un stockage local, casque joint, avec connexion sans fil mais non branchée. Toutes les indications sur la vie des batteries sont approximatives.La performance réelle de la batterie peut varier et dépend de nombreux facteurs, comprenant la configuration du produit et son utilisation, les logiciels, les conditions d’utilisation, la fonctionnalité du sans-fil, les paramètres de gestion de puissance, la luminosité de l’écran et d’autres facteurs. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et son utilisation.

3Dolby Vision sera activé lors d’une future mise à jour logicielle.

4Mesuré en utilisant BAPCo MobileMark 2014.

5Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock est compatible avec l’IdeaPad 720S de 13 po. et la 8e génération de processeur Gen Intel Core i.

6IdeaPad 720S et le casque immersif Lenovo Explorer pour la réalité mixte de Windows sont vendus séparément.

LENOVO, LENOVO MIRAGE et IDEAPAD sont des marques déposées de Lenovo. Qualcomm et Snapdragon sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. WINDOWS et CORTANA sont des marques déposées de Microsoft Corporation. GOOGLE, DAYDREAM, WORLDSENSE, GOOGLE MAPS, GOOGLE PHOTOS, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE DUO et YOUTUBE sont des marques commerciales de Google inc. CES est une marque déposée de la Consumer Technology Association. THUNDERBOLT est une marque déposée d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2018, Lenovo Group Limited.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Connected Camera Platform et Qualcomm Home Hub Platform sont des produits de Qualcomm Technologies inc. ou de ses filiales.

WINDOWS, WINDOWS HELLO et CORTANA sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

