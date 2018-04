Leonteq s'implante au Japon

Données financières ( CHF) CA 2018 246 M EBIT 2018 61,7 M Résultat net 2018 66,6 M Dette 2018 - Rendement 2018 2,97% PER 2018 12,96 PER 2019 10,33 Capi. / CA 2018 3,49x Capi. / CA 2019 3,13x Capitalisation 857 M Graphique LEONTEQ AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LEONTEQ AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 66,7 CHF Ecart / Objectif Moyen 22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Marco Amato Chief Executive & Financial Officer Christopher Michael Chambers Chairman Manish Patnaik Chief Operating Officer Hans Isler Independent Non-Executive Director Vince Chandler Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LEONTEQ AG -15.16% 866 ORACLE CORPORATION -3.70% 185 868 SAP -4.61% 134 934 INTUIT 13.18% 45 734 SERVICENOW INC 21.17% 28 067 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 18.04% 14 724