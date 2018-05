Les Hôtels Baverez : Avis de réunion AGM 14 juin 2018 et Rapport annuel 2017

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

EURONEXT Growth



Communiqué, Paris le 11 mai 2018



Mise à disposition des documents préparatoires

à l'Assemblée Générale du 14 juin 2018



Titre : LES HOTELS BAVEREZ SA - Avis de Réunion de l'AGM du 14 juin 2018 et Rapport annuel 2017.



L'Avis de réunion de l'Assemblée générale mixte du 14 juin 2018 de la société Les Hôtels Baverez SA a été publié au B.A.L.O. le 7 mai 2018 sous le N°1801514 - Parution N° 55.

Vous pouvez également trouver ce document sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com , sous la rubrique « Téléchargement ».

Le Rapport annuel 2017 incluant les honoraires du commissaire aux comptes, préparatoire à l'Assemblée générale mixte du 14 juin 2018 est disponible sur le site internet de la société sous la même rubrique.

