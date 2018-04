Les Hôtels Baverez : Comptes annuels 2017 - Rapports du Commissaire aux comptes et Rapport du Conseil Administration du 10 avril 2018

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 - Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 10 avril 2018

Les comptes annuels de l'exercice 2017 de la société Les Hôtels Baverez ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 10 avril 2018 et audités.

Ce conseil d'administration propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2018 le versement d'un dividende de 0,16 euros par action prélevé sur le bénéfice de l'année 2017.

Ces comptes annuels, ainsi que le rapport du Conseil d'administration établit en préparation de l'Assemblée générales des actionnaires sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement »

