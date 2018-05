Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 1e T 2018 - complément au 14 mai 2018

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 - Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 10 avril 2018 - complément au 14 mai 2018

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 1er TRIMESTRE 2018

Variation du Chiffre d'affaires au 31 mars 2018 : - 2,62 %

En milliers d'euros 1er Trimestre 2018 1er Trimestre 2017 Variation en % Hôtel Regina Paris 2 720 2 532 7.42% Hôtel Majestic - Spa Paris 1 248 929 34.34% Hôtel Raphael Paris 1 538 2 193 -29.87% TOTAL 5 506 5 654 -2.62%

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 5,5 millions d'euro au 31 mars 2018, soit diminution de - 2,62 % par rapport au 31 mars 2017.

Notre Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 60,81% au 31 mars 2018 contre 62,47 % au 31 mars 2017. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 329,71 € contre 330,18 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 200,51 € hors taxes. Il était de 206,26 € au 31 mars 2017 soit diminution de 2,79%.

L'hôtel Regina maintient un rythme de croissance soutenu par une clientèle touristique très présente sur ce premier trimestre 2018.

L'hôtel Raphael montre une baisse importante de son activité mais les travaux sur les ascenseurs, les façades et la Terrasse nous ont obligé à fermer presque 40% des chambres à la vente ainsi que certains salons pour que notre clientèle ne souffre pas du bruit et des désagréments de ces travaux.

L'hôtel Majestic-Spa réalise une très belle augmentation de chiffre d'affaires sur ce premier trimestre 2018, en phase avec la belle reprise déjà constatée fin 2017.

Complément au 14 mai 2018

Les résultats de la société au 31 mars 2018

Le résultat net au 31 mars 2018 est une perte de 621 K€ pour une perte de 1 010 K€ au 31 mars 2017.

L'excédent brut d'exploitation est une perte de 73 K€ pour une perte de 117 K€ en 2017.

Vous trouverez ci-dessous les principaux agrégats du compte de résultat au 31 mars 2018.

CHIFFRES CLES en euros

(non audités) 31/03/2018 31/03/2017 Variation 2017/2016 Variation en % Total Chiffre d'affaires 5 511 307 5 654 540 -143 233 -3% TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 5 734 692 5 942 129 -207 437 -3% TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 5 807 421 6 059 435 -252 014 -4% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -72 729 -117 306 44 577 38% RESULTAT D'EXPLOITATION -1 132 812 -1 076 104 -56 708 -5% RESULTAT FINANCIER -53 231 -47 057 -6 175 -13% RESULTAT COURANT -1 186 044 -1 123 161 -62 883 -6% RESULTAT EXCEPTIONNEL 460 000 460 000 RESULTAT AVANT IS & PARTICIPATION -726 044 -1 123 161 397 117 35% IS -105 339 -112 773 7 434 7% RESULTAT NET -620 705 -1 010 388 389 684 39%

Au 31 mars 2018, la trésorerie active s'élève à 7,1 M€ et les emprunts en cours représentent un solde de 10,5 M€.

Le montant des immobilisations après amortissement s'élève à 40,2 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 31 mars 2018 et avant affectation du résultat 2017 s'élève à 33,4 M€.

Faits marquants du trimestre

Travaux en cours

De nombreux travaux ont été engagés dans les hôtels sur cet hiver 2017/2018.

L'hôtel Raphael comme déjà évoqué continue son programme de rénovation des ascenseurs, mais réalise également le ravalement de sa façade avec reprise des pierres extérieures. Il réaménage complètement sa Terrasse pour une ouverture au cours de ce printemps dans un environnement totalement repensé. Tous ces travaux seront en effet terminés au plus tard fin mai 2018.

L'hôtel Majestic-Spa, outre les travaux d'entretien courant et la réouverture de toutes les chambres à la vente avec la mise en service de la 52e clé fin février 2018, a profité de cet hiver pour rénover son Spa afin de pouvoir toujours accueillir ses clients dans un meilleur confort et avec de nouvelles installations de fitness.

L'hôtel Regina a quant à lui engagé un programme de refonte complet du sous-sol avec la création d'un salon destiné aux séminaires et banquets et d'un espace de bien-être qui comportera un sauna et un hammam, et également un espace de fitness que nos clients réclamaient et qui saura les accueillir pendant leurs séjours dans l'hôtel.

Conseil d'administration du 10 avril 2018

Le conseil d'administration qui s'est tenu le 10 avril 2018 a arrêté les comptes de l'exercice 2017 présentant un bénéfice de 1.6 M€ et un total de bilan de 53 M€.

Il propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2018 le versement d'un dividende de 0,16 € par action, prélevé sur le bénéfice de l'année 2017.

Les comptes annuels 2017 ainsi que les projets de résolutions proposées à l'Assemblée générale ont été publiés le 10 avril 2018 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement ».

