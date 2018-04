16/04/2018 Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2018: mise à disposition des documents préparatoires PDF Français

Les Nouveaux Constructeurs

Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2018 - Documents préparatoires

BOULOGNE-BILLANCOURT, 17 avril 2018 : Les actionnaires de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sont convoqués en Assemblée Générale Mixte.

A ce titre, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS informe ses actionnaires que :

L'avis de réunion valant convocation de cette Assemblée Générale Mixte, comportant le projet des résolutions, a été publié le 11 avril 2018 au " Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ".

Le Rapport financier annuel portant sur l'exercice 2017 comprenant notamment les documents ci-après qui seront présentés à l'Assemblée Générale, savoir :

- Statuts à jour

- Rapport du Directoire sur le projet des résolutions

- Rapport de gestion du Directoire sur l'activité de la société et la gestion du Groupe

- Comptes sociaux de l'exercice clos le 31-12-2017

- Comptes consolidés de l'exercice clos le 31-12-2017

- Résultats financiers sur les cinq derniers exercices

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

- Rapport du Directoire sur les options d'achat d'actions et les actions gratuites

- Attestation des Commissaires aux comptes sur le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées

- Rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

- Attestation des Commissaires aux comptes sur le montant global des actions de parrainage et de mécénat

- Tableau relatif aux honoraires des Commissaires aux comptes de la société

Nombre total de droits de vote existant et nombre d'actions composant le capital de la Société

Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise

Le formulaire de vote par correspondance

Sont disponibles sur le site de la Société : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/assemblee-generale.html

Tout actionnaire peut demander à la Société l'envoi du Rapport Financier Annuelle 2017 et plus généralement, de l'ensemble des documents et renseignements prévus par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents qui seront déposés sur le bureau de l'Assemblée Générale au siège de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS :

Service Juridique

50 route de la Reine

92100 Boulogne-Billancourt

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.

Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans huit des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l'un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208) et fait partie de l'indice SBF 250.

