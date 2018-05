LEXIBOOK : EuroLand Corporate adopte une recommandation positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EuroLand Corporate a relevé sa recommandation sur Lexibook de Neutre à Accumuler et confirmé son objectif de cours de 1,5 euro après l’annonce des ventes du quatrième trimestre. Le bureau d’études a pris cette décision compte tenu de la baisse du cours ces derniers mois. Il mise sur le bon accueil des nouveautés et le recentrage du groupe vers des produits et des clients à plus forte marge et attend un résultat opérationnel courant de 0,7 million pour l’exercice 2017/2018 et un chiffre d’affaires 2018/19 en croissance de 12,7% à 30,2 millions d’euros.