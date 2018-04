Lexibook : lance LANGIE®, le premier traducteur vocal fondé sur l’intelligence artificielle (NEW)

Les Ulis, 26 avril 2018

Lancement du premier traducteur au monde basé sur l'intelligenceartificielle et la reconnaissance vocale en 52 langues.

Dernier né de la stratégie d'innovation constante du groupe, LANGIE® comprend, traduit et parle en 52 langues !

Ce traducteur, en forme d'enregistreur vocal, a un design étudié pour une utilisationintuitive et nomade mais est avant tout un concentré de nouvelles technologies qui va révolutionner notre communication au quotidien.

L'intelligence artificielle couplée à la reconnaissance vocale de pointe dont est doté LANGIE® garantissent des traductions fidèles, instantanées, ainsi que des transcriptions écrites simultanées.

Conçu aussi bien pour les discussions professionnelles,les déplacements d'affaires que pourles voyageurs et les étudiants, LANGIE est le compagnonet l'assistantinterprète aux multiples fonctions.

Traducteur vocal via Wi-Fi ou hors ligne, il inclut également des leçons de langues, affichel'image illustrant le mot prononcé sur demande (mode recherche vocale d'images)et peutmême traduire les conversations de groupe en instantané entre plusieurs personnes parlant des langues différentes.

Référence LANGIE / PVPGC 399,99€

Disponible sur les principaux sites de e-commerce et surwww.lexibook.com.

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s'explique par une stratégieincluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant del'électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante permetde tirer la croissance du groupe à l'international et de développer la gamme des produits sous les marques dugroupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd'hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus:www.lexibook.com.