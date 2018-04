Liberty Media Formula One : La Formule 1 multiplie les deals avec les médias chinois

Après des accords passés récemment avec la chaîne TV publique ainsi que Shangaï TV et Guangdong TV, Formula 1 vient de signer avec le géant TENCENT.

C’est la société américaine Liberty Media détenue par le milliardaire John Malone qui est devenue propriétaire des droits de la F1 il y a tout juste un an.

La F1 est un spectacle véritable spectacle sportif, créé en 1950 et qui touche les 5 continents. Le championnat 2018 qui a démarré en mars en est à sa troisième course et oppose Vettel sur Ferrari à Hamilton sur Mercedes. Ce mano à mano est magique dans la mesure où le vainqueur de cette saison rejoindrait Fangio et Prost dans l’histoire de la discipline avec 5 titres de Champions du monde.

Attention cependant aux nouveaux jeunes loups tels que Bottas et Ricciardo ou aux expérimentés Raïkkönen et Alonso.

Le suspense et spectacle paraissent garantis mais Liberty Media a très conscience que son avenir passe par la conquête de nouveaux marchés en termes de spectateurs et a décidé d’orienter sa stratégie sur un le géant marché chinois.

Après des accords avec les principales TV chinoises, le nouveau propriétaire de la F1 vient de signer avec le géant d’Internet et des jeux vidéo Tencent.

L’accord porte principalement sur les diffusions sur Internet mobile et en particulier via WeChat, la messagerie de Tencent qui compte un milliard d’utilisateurs dans le monde.

Formula 1 est donc une marque de Liberty Media Formula One, coté à la Bourse de New-York. Le cours de l’action est baisse de 10% depuis an. Peut-être un bon point d’entrée pour investir…