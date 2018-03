Limelight : La Plateforme Limelight Orchestrate Affiche Des Performances Inégalées En Matière De Diffusion De Contenu Grâce À Des Avancées Technologiques Majeures

Limelight Networks, Inc. (Nasdaq : LLNW), l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la diffusion de contenus numériques, annonce une mise à niveau majeure de son infrastructure mondiale permettant un téléchargement des contenus plus rapide et la diffusion de vidéos avec une meilleure qualité.

Limelight déploie à l'échelle mondiale une nouvelle version améliorée de son logiciel EdgePrism, conçue pour optimiser l'expérience utilisateur avec le moins de re-buffering vidéo possible, une latence minimale, un débit maximal et un maximum de sécurité. Cette nouvelle version permet d'augmenter de plus de 120 % les performances du réseau de diffusion de Limelight, en optimisant les capacités des serveurs en périphérie et les fonctionnalités des différents services et solutions de Limelight. Les contenus peuvent désormais être téléchargés plus rapidement, tandis que les utilisateurs en ligne peuvent regarder des vidéos avec une meilleure qualité et une réduction significative du re-buffering. Les données fournies par les clients de Limelight montrent une réduction immédiate de plus de 19 % des problèmes de re-buffering vidéo.

Les avancées et les améliorations récemment apportées comprennent notamment :

Serveurs et connectivité plus rapides : Les serveurs périphériques ont été mis à jour pour les derniers serveurs 1U haute densité avec des disques SSD et une connectivité réseau de 50 Gigabit Ethernet (GbE). Cette mise à jour des serveurs augmente la capacité de calcul en périphérie et améliore les performances ainsi que la gestion du cache, tout en réduisant le nombre de serveurs déployés.

DNS associé à EdgePrism : Le DNS (Domain Name System), basé sur les règles de Limelight, propose désormais une sélection intelligente du PoP et du serveur, avec une prise de décision en temps réel selon une carte du réseau internet constamment mise à jour, pour fournir un débit maximal et des performances de diffusion optimales pour chaque demande du client.

Liaisons dorsales de 100 GbE : Les principales liaisons dorsales ont toutes été mises à niveau pour offrir un débit de 100 Gigabit Ethernet, ce qui permet au trafic reposant sur la mémoire cache, au contenu dynamique et aux données de service intégrées de contourner le réseau internet public, surchargé, pour obtenir une diffusion plus rapide, plus fiable et mieux sécurisée des contenus.

Expansion des PoP : La capacité en sortie (egress) globale a été augmentée de plus de 40 % grâce à l'ajout de 11 nouveaux PoP et aux mises à niveau complètes de 20 PoP supplémentaires afin de répondre à la demande croissante du marché en matière de services CDN. La capacité totale en sortie du réseau Limelight est supérieure à 31 Tb/s aujourd'hui.

« Nos investissements continus dans notre réseau, nos logiciels et nos services portent leurs fruits, et se traduisent par une amélioration de la capacité, de la couverture et des performances du réseau. » déclare Didier Nguyen, Directeur Commercial Europe du Sud chez Limelight.

La plateforme Limelight Orchestrate s'appuie sur un backbone privé mondial, qui offre le débit, les fonctionnalités et la disponibilité nécessaires pour répondre aux attentes des internautes. La plateforme comprend des fonctions intégrées de diffusion de contenu, d'accélération de sites web, de stockage origine, de gestion de la diffusion vidéo, de sécurité dans le cloud et de support client. L'infrastructure privée mondiale, les fonctionnalités logicielles de pointe et les services d'experts proposés par les solutions de Limelight offrent une combinaison unique qui surpasse les autres réseaux de distribution de contenu, pour créer les flux de production d'aujourd'hui et de demain et faire passer l'expérience des utilisateurs avant tout.

