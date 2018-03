Linde : accord d'achat d'hélium avec Gazprom

13/03/2018 | 14:33

Linde annonce la signature d'un accord avec Gazprom portant sur l'achat, par le groupe allemand, de volumes 'significatifs' d'hélium qui seront produits dans une prochaine usine Gazprom dans l'Extrême-Orient Russe.



Cette usine d'hélium en construction doit démarrer son activité en même temps que l'extraction de gaz naturel sur le champs de Chayandinskoye et la voie de transport gazier 'Yakoutie - Khabarovsk - Vladivostok'.



'L'hélium est utilisé dans une large gamme d'applications, y compris la fabrication et le fonctionnement de scanners MRI (imagerie par résonnance magnétique), ainsi que la fabrication de semi-conducteurs, écrans LCD et câbles de fibres optiques', souligne Linde.



