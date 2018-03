Linde : la Commission attend des éléments sur la fusion

16/03/2018 | 10:08

Linde a indiqué hier que la Commission européenne a décidé de suspendre l'examen de son projet de fusion avec Praxair avec effet rétroactif en date du 24 février dernier. Le régulateur européen de la concurrence attend des éléments d'information avant de continuer.



Géant allemand des gaz industriels et médicaux, Linde se veut rassurant en estimant que 'de telles décisions ne sont pas rares dans les procédures complexes de ce type.'



Le groupe anticipe que la suspension devrait être levée 'dans le courant de la semaine prochaine' et compte toujours finaliser le rapprochement avec son concurrent américain au second semestre 2018.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.