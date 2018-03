Linde : comptes en ligne en attendant la fusion avec Praxair

08/03/2018 | 12:22

Linde a publié des comptes annuels globalement en ligne avec les anticipations, assorties de prévisions pour 2018 relativement prudentes. En attendant la finalisation du rapprochement avec Praxair, prévue au second semestre.



L'an dernier, le CA du géant allemand des gaz industriel et médicaux a atteint 17,1 milliards d'euros, soit une hausse de 2,1% hors effets de changes.



Ce que le groupe appelle son 'résultat opérationnel', mais qui correspond plutôt à l'excédent brut d'exploitation (EBITDA), a augmenté de 4,1% dans ces mêmes termes, à 4,2 milliards, soit une marge de 24,6% (+ 40 points de base).



Il sera proposé à la prochaine AG de relever le dividende au titre de 2017 de 20 centimes à 3,90 euros. Et d'y ajouter un dividende 'par anticipation' de 3,10 euros au titre des trois premiers trimestres de 2018, afin de compenser la différence de politique de Linde (qui paie un coupon annuel) et de Praxair (qui verse des dividendes trimestriels).



En guise de perspectives pour 2018, Linde anticipe (toujours hors devises) un CA au moins stable, sinon en hausse allant jusqu'à 4%, et un 'résultat opérationnel' qui prendrait jusqu'à 5%.



Quid de la méga-fusion avec l'américain Praxair, le gros dossier de Linde actuellement ? Elle devrait être finalisée au second semestre, prévoit la direction. 'Il reste à obtenir les autorisations les plus importantes', commente un analyste, celle de la Commission européenne, a priori cet été, et des autorités américaines.





