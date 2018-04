Linde : dépasse les attentes au 1er trimestre

25/04/2018 | 10:01

En légère hausse de 0,2% à Francfort, Linde surperforme le DAX (-0,6%) après la publication d'un BPA ajusté en croissance de 24% à 2,19 euros pour le premier trimestre 2018, soit 27 cents de plus que le consensus.



Le fournisseur allemand de gaz industriels a engrangé un profit opérationnel de 1,08 milliard d'euros pour des revenus de 4,04 milliards, en croissances respectives de 12,1% et de 1,4% en excluant les effets de changes et de l'application de l'IFRS 15.



Linde confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année, notamment un retour sur capitaux employés de l'ordre de 10%, et indique que la finalisation de sa fusion avec l'américain Praxair est toujours prévue pour le second semestre 2018.



