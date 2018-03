LINEDATA SERVICES :Mise à disposition du Document de Référence 2017 incluant le Rapport Financier Annuel 2017

Linedata Services

Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros

Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

414 945 089 RCS NANTERRE

Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com

Mise à disposition du Document de Référence 2017

incluant le Rapport Financier Annuel 2017

Neuilly-sur-Seine, le 30 mars 2018 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit,

Le document de référence 2017 de Linedata Services déposé le 30 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers, incluant le Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, peut être consulté sur le site internet de la Société, à l'adresse www.linedata.com, rubrique Relations Investisseurs, et sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers à l'adresse www.amf-france.org, et est disponible sans frais au siège social de la Société.

Ce document de référence inclut également le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise et le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport de gestion et sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société Linedata Services, ainsi que le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

