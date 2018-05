Linedata Services : intègre sa plateforme technologique avec les

Une solution adaptée aux défis du FMCC en termes de conformité et de gestion des risques

Une combinaison unique logiciel et services pour les asset managers

Paris, Hong Kong, Boston, New York et Londres, le 15 mai 2018 - Linedata (Euronext Paris : LIN) annonce le lancement de sa solution intégrée pour les gestionnaires d'actifs en Asie. Cette solution regroupe la technologie Linedata et les services Linedata QRMO de middle-office, de comptabilité miroir, de gestion des risques et de reporting.

Linedata a fait l'acquisition de la société hongkongaise Quality Risk Management & Operations (QRMO) en août 2017 afin de doter son système front-to-back-office de services d'outsourcing leaders sur le marché, tout en renforçant sa présence en Asie. Combinant le meilleur de la technologie et des services d'outsourcing, la solution Linedata offre aux clients :

la possibilité de travailler dans un même environnement hébergé et partagé, ce qui réduit les besoins de réconciliation ;

une expertise opérationnelle au-delà du modèle « help desk », la plateforme Linedata étant gérée par l'équipe Linedata QRMO pour une performance optimale ;

une tarification avantageuse grâce au modèle intégré technologie/services ;

une atténuation des risques pour les clients finaux grâce à l'usage d'une plateforme unique

Linedata a développé son approche unique logiciel services en vue d'accompagner les gestionnaires de fonds dans la transposition des nouvelles orientations du Fund Manager Code of Conduct (FMCC) de la Securities and Futures Commission (SFC), prévue à partir de novembre 2018. Cette combinaison innovante de logiciel et de services offre une réponse rapide et adéquate aux défis soulevés par le FMCC en matière de conformité, notamment dans la gestion des ordres, la valorisation des transactions, le prêt de titres, les stress tests et la gestion des risques.

L'expertise de Linedata permet aux asset managers de mieux comprendre leurs obligations réglementaires, de créer de la valeur grâce au cadre de gestion des risques et de s'adapter aux exigences en fonction de leur taille et de leur type d'activité.

Sally Crane, Directeur Général de Linedata pour l'Asie, commente : « Face à l'évolution des exigences des investisseurs et des régulateurs en termes de transparence et d'infrastructures opérationnelles, nous avons développé une solution qui intègre à la fois les forces de la technologie Linedata et les services de QRMO. Avec cette nouvelle plateforme, notre équipe de services est en mesure d'exploiter la technologie de pointe de Linedata et de fournir aux clients davantage de souplesse et de modularité avec une exécution plus performante. »

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales et des services d'outsourcing aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP. linedata.com