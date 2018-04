Linedata : nouvelle version 11.3 de Linedata Mfact

30/04/2018 | 08:57

Linedata annonce le lancement de la nouvelle version 11.3 de Linedata Mfact, sa plate-forme de comptabilité des fonds, qui permet de gérer tous les types de portefeuilles des administrateurs et valorisateurs de fonds internationaux.



'Linedata Mfact automatise l'ensemble de la production des valeurs liquidatives (VL) et gère les structures de fonds multi-devises, de catégories de parts multiples à gérants multiples et différenciés', rappelle l'éditeur de logiciels pour la finance.



Cette dernière mise à jour améliore des fonctionnalités dette bancaire, frais et revenus. Par ailleurs, la gestion des règlements et le traitement des revenus durant les weekends, les jours fériés et en fin de mois est optimisée.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.