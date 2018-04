LISI : reçoit la double certification ISO 14001 et OHSAS 18001 pour l’ensemble de ses activités

LISI reçoit la double certification ISO 14001 et OHSAS 18001pour l'ensemble de ses activités

Paris (France) - 18 avril 2018- LISI SA a reçu ce jour des mains du Directeur Général de Bureau Veritas Certification les deux certificats ISO 14001 et OHSAS 18001 dans le cadre de la démarche de certification multi-sites.

En effet, auparavant chaque site LISI était certifié individuellement, mais c'est désormais à travers unecertification unique multi-sites que LISI est certifié ISO 14001 (v2015) et OHSAS 18001 (v2007).

La santé et la protection des collaborateurs, comme le respect del'environnement, ont toujours fait partie des valeurs et des priorités du Groupe LISI.

La mise en œuvre de programmes d'amélioration continue sur ces sujets, assortis d'objectifs précis,constitue la clé de voute des engagements de la direction de LISI pour améliorer la prévention des accidentset la protection de l'environnementdans toutes les entités du Groupe.

Cette certification unique est un parfait exempled'accomplissement de ses ambitions.

Elle est par ailleurs en parfaite cohérence avec le programme LISI Excellence HSE, démarched'excellence opérationnelle dans le domaine HSE, que LISI a initié depuis 2013 afin de structurer et de partager les meilleuresméthodes d'amélioration continue et les meilleursoutils opérationnels du Groupe.

Le titre LISI est côté sur Euronext Paris, compartiment A et appartient aux indices CAC® AERO & DEF., CAC® All Shares, CAC® Industrials, sous le code ISIN : FR 0000050353. LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composantsd'assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et d'implants médicaux.

