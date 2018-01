Lisi : investissement 'majeur' en Haute Marne

09/01/2018 | 09:05

Equipementier pour les secteurs aéronautique et automobile, Lisi fait part d'un investissement qualifié de 'majeur' et chiffré à 110 millions d'euros sur son site des Forges de Bologne, dans la Haute Marne.



A ce jour, ce site de forge aéronautique emploie 750 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 107 millions d'euros l'an. Lisi compte lui adjoindre une nouvelle usine située 'sur le parc Plein' Est de la communauté d'agglomération de Chaumont'. Les travaux devraient être réalisés entre le 2e semestre 2018 et fin 2019 pour une 'entrée dans les lieux' en milieu d'année prochaine.



'Cet investissement immobilier majeur, porté par la société d'économie mixte Immo-bail, est accompagné d'un plan d'investissement industriel pluriannuel de 110 millions d'euros supporté par le groupe', indique Lisi.





