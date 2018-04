LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (« LivaNova » ou la « Société »), une société leader sur le marché de la technologie et de l’innovation médicales, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu la cession de son activité « Cardiac Rhythm Management » (CRM) à MicroPort Scientific Corporation (HK: 00853) (“MicroPort”) pour la somme de 190 millions de dollars.

« Avec la conclusion de la vente de l’activité CRM à MicroPort, LivaNova recentre son portefeuille sur les domaines dans lesquels la Société excelle : la chirurgie cardiaque et la neuromodulation » a expliqué Damien McDonald, Chief Executive Officer. « Cette transaction nous permet de focaliser notre attention sur ces domaines et de consolider notre position en tant que leader sur ces marchés, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires et en renforçant la position de LivaNova en tant que société innovante, leader sur le marché des dispositifs médicaux destinés à prolonger et à améliorer la vie des patients à travers le monde.»

Conseillers

Barclays est intervenu en qualité de conseiller financier de LivaNova et Latham & Watkins LLP en qualité de conseiller juridique.

A propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société globale de technologies médicales, forte de près de cinquante années d’expérience et un engagement incessant au service de l’amélioration de la vie des patients à travers le monde. Les technologies avancées et les traitements de pointe proposés par LivaNova fournissent des solutions pertinentes aux patients, aux professionnels de santé et aux systèmes de santé. Avec son siège social à Londres, la Société, présente dans plus de 100 pays à travers le monde, emploie actuellement plus de 3,500 salariés. LivaNova opère avec deux franchises : la Chirurgie cardiaque et la Neuromodulation, dont les sièges opérationnels se situent respectivement à Mirandola (Italie) et Houston (Etats-Unis).

Pour plus d’informations, visitez www.livanova.com.

Déclaration de limitation de responsabilité (Safe Harbor Statement)

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’Article 27A du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’Article 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques mais sont fondées sur certaines hypothèses posées par la direction et décrivent les plans futurs, les stratégies et les attentes de LivaNova. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes de nature prospective tels que « peut », « pourrait », « cherche », « conseil », « prédire », « potentiel », « probable », « croire », « sera », « s’attendre à », « anticipe », « estimer », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », ou toute déclinaison de ces termes et expressions similaires, ou le pendant négatif de ces termes et autres expressions similaires. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations actuellement disponibles pour LivaNova et sur des hypothèses que la LivaNova estime raisonnables, mais qui sont par nature incertaines. De ce fait, les résultats réels, la performance ou les réussites de LivaNova peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives, y compris ceux qui ont été décrits dans la partie “Facteurs de risque” (‘Risk Factors”) du formulaire 10-K, bilan annuel de LivaNova, du formulaire 10-Q, bilan trimestriel, du formulaire 8-K, bilan actuel, et des autres documents déposés à tout moment à la United States Securities and Exchange Commission. LivaNova ne garantit pas (1) que les attentes de LivaNova se réaliseront ni (2) ne s’engage sur l’échéance de réalisation en ce qui concerne les sujets d’actions réglementaires, de poursuites administratives, d’investigations gouvermentales, de litiges, de lettres d’avertissement, de décrets de consentement, de réduction des coûts, de stratégie commerciale, d’évolution de résultats ou de revenus, ou de futurs résultats financiers.

Toutes les informations communiquées dans ce communiqué de presse sont à jour à la date de publication. LivaNova décline toute obligation de mise à jour publique des déclarations prospectives de ce communiqué de presse ayant pour but de refléter les résultats réels, de donner de nouvelles informations ou d’informer sur des évènements futurs, des changements dans les hypothèses ou des changements dans d’autres facteurs affectant les déclarations prospectives, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, aucune conclusion ne doit être tirée sur des mises à jour additionnelles quant à ces déclarations prospectives ou autres. Nous vous avertissons de ne pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui sont valables uniquement à la date de ce communiqué de presse.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180430005622/fr/