LivaNova : conclut un accord définitif afin de céder sa franchise commerciale de gestion du rythme cardiaque à MicroPort Scientific Corporation

LivaNova PLC (NASDAQ : LIVN) (« LivaNova ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat définitif d’actions et d’actifs (« Accord d’achat ») afin de céder sa franchise commerciale de gestion du rythme cardiaque à MicroPort Scientific Corporation (« MicroPort »). LivaNova et MicroPort ont signé et délivré l’accord d’achat, conformément aux conditions d’une Lettre d’intention exécutoire, précédemment annoncée le 20 novembre 2017.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à la satisfaction des exigences d’information et de consultation du comité d’entreprise, en France. La transaction proposée est assujettie aux conditions réglementaires et de clôture habituelles. La transaction devrait se conclure au deuxième trimestre 2018.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société mondiale de technologie médicale fondée sur cinq décennies d’expérience et un engagement inlassable envers l’amélioration de la vie des patients du monde entier. Les technologies avancées de LivaNova et ses traitements révolutionnaires fournissent des solutions significatives dont bénéficient les patients, les professionnels de la santé et les systèmes de soins de santé. Basée à Londres, LivaNova est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. La société emploie actuellement plus de 4 500 employés, dont environ 900 employés par notre franchise commerciale de CRM. LivaNova exerce ses activités sous forme de trois franchises commerciales : Chirurgie cardiaque, Neuromodulation et Gestion du rythme cardiaque, dont les sièges d’exploitation sont situés à Mirandola (Italie), Houston (États-Unis) et Clamart (France), respectivement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livanova.com.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Section 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle qu'amendée, et de la Section 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée. Les déclarations prévisionnelles ne constituent pas des faits historiques, mais se fondent sur certaines hypothèses de la direction et décrivent les stratégies, attentes et projets futurs de LivaNova. Les déclarations prévisionnelles peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prévisionnelle, incluant, entre autres, des termes, tels que « pourra », « pourrait », « rechercher », « indication », « prédire », « potentiel », « probablement », « considérer », « fera », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l’intention de », « annoncer » ou des variations de ces termes et des expressions similaires, ou le négatif de ces termes ou des expressions similaires. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose actuellement LivaNova et sur des hypothèses que LivaNova estime raisonnables, bien qu'elles soient intrinsèquement incertaines. Par conséquent, les résultats, performances ou succès réels de LivaNova peuvent s'avérer sensiblement différents de ceux exprimés ou impliqués par ces déclarations prévisionnelles, qui ne constituent nullement une garantie de performance ou de mesures futures susceptibles d’être prises par LivaNova et qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs échappant dans certains cas au contrôle de LivaNova. Les investisseurs sont avertis que toutes ces déclarations impliquent des risques et incertitudes, dont notamment, et sans s’y limiter, des déclarations concernant la vente prévue de la franchise commerciale de CRM ou la probabilité, ou le calendrier de la transaction visée. Les facteurs importants susceptibles de provoquer une divergence des résultats réels incluent, sans s'y limiter : (i) la capacité de LivaNova à réaliser la vente de la franchise commerciale de CRM ; (ii) l’incapacité à obtenir les approbations réglementaires ou autres, en temps utile ou autrement ; (iii) l’incapacité à satisfaire les autres conditions de la transaction proposée ; (iv) la durée nécessaire afin de mener à bien la transaction proposée, laquelle peut être supérieure aux prévisions pour diverses raisons et (v) les coûts ou dettes imprévus résultant de la vente de la franchise commerciale de CRM. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Le lecteur doit considérer avec soin les facteurs qui précèdent ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités de LivaNova, y compris ceux décrits à la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur Formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q, des rapports actuels sur Formulaire 8-K de LivaNova, ainsi que d'autres documents déposés, de temps à autre, auprès de la Commission des valeurs mobilières américaine par LivaNova. LivaNova ne donne aucune assurance (1) qu'elle satisfera ses attentes, ou (2) concernant tout résultat ou son timing, dans chaque cas, quant à toute action réglementaire, procédure administrative, enquête du gouvernement, litige, lettre d’avertissement, décret de consentement, réduction des coûts, stratégie commerciale, tendances des bénéfices ou du chiffre d’affaires, ou des résultats financiers futurs.

Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valides à la date de leur publication. LivaNova décline toute obligation ou responsabilité concernant la mise à jour publique des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse pour refléter des résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des modifications d'hypothèses ou des changements d'autres facteurs affectant les déclarations prévisionnelles, à moins que la loi en vigueur ne l'exige. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclarations prévisionnelles, cela ne permet aucunement de conclure que nous effectuerons des mises à jour supplémentaires concernant les déclarations prévisionnelles en question ou d'autres déclarations prévisionnelles. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué de presse.

