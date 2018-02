LivaNova : va acquérir TandemLife

La société va ajouter des solutions avancées d'assistance cardio-pulmonaire temporaire à son portefeuille

LivaNova PLC (NASDAQ : LIVN) (« LivaNova » ou la « Société »), une société de technologie médicale leader du marché, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir TandemLife, une société privée axée sur les solutions avancées d'assistance cardio-pulmonaire temporaire (« TandemLife »). Basée à Pittsburgh, la société propose quatre systèmes de produits, tous construits autour d'une pompe et d'un contrôleur communs. Ces systèmes, qui incluent le système extracorporel de maintien des fonctions vitales (ExtraCorporeal Life Support, ECLS) et l'assistance circulatoire mécanique percutanée (Percutaneous Mechanical Circulatory Support, pMCS), vont compléter les offres déjà solides de LivaNova dans le domaine de la chirurgie cardiaque.

« Nous sommes heureux d'améliorer nos offres de produits destinés à la chirurgie cardiaque avec le portefeuille complet de produits avancés d'assistance cardio-pulmonaire de TandemLife », a déclaré Damien McDonald, PDG de LivaNova. « L'utilisation des systèmes ECLS et pMCS est en hausse et les progrès technologiques ont rendu ces produits plus faciles à utiliser et plus efficaces, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'hôpitaux capables d'exécuter ces procédures avancées. Nous allons tirer parti de notre clientèle et de notre infrastructure mondiale pour accroître notre pénétration aux États-Unis et nous développer géographiquement. »

Avec TandemLife, les hôpitaux sont en mesure de déployer une plateforme polyvalente composée d'une seule pompe et d'un seul contrôleur à partir desquels fonctionnent tous les produits de la société. Cette plateforme simple permet une grande facilité d'utilisation pour les cliniciens et offre de la mobilité aux patients. Chaque système TandemLife peut inclure une pompe, un oxygénateur et une canule pour des soins cardiaques, pulmonaires ou cardio-pulmonaires complets et aigus. Le système TandemLife® fournit une assistance cardio-pulmonaire par ECLS veino-artériel. Pour les patients présentant une dysfonction respiratoire, TandemLung® fournit une assistance pulmonaire par ECLS veino-artériel. ProtekDuo® et TandemHeart® fournissent des pMCS avancées pour l'assistance cardiaque droite et l'assistance cardiaque gauche, respectivement.

« Les systèmes de TandemLife permettent aux hôpitaux de proposer une plateforme complète qui contrôle les coûts sans sacrifier la qualité des soins », a confié pour sa part Alistair Simpson, directeur général de la franchise d'affaires de chirurgie cardiaque de LivaNova. « Ces offres de produits vont permettre d'enrichir les capacités d'assistance cardio-pulmonaire temporaire de LivaNova. »

Depuis le démarrage de la société en 1996, les produits de TandemLife ont été utilisés auprès de plus de 5 000 patients. TandemLife tient actuellement à jour un registre clinique multicentrique (« THEME ») et sponsorise des études pour ses indications principales.

« Nous sommes habitués à livrer des capacités et des avantages importants qui permettent de sauver et d'améliorer la vie des patients gravement malades », a indiqué John Marous, président et chef de la direction de TandemLife. « Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à développer des solutions de maintien des fonctions vitales simples et efficaces sous le nom de LivaNova. »

LivaNova a convenu de verser jusqu'à 250 millions USD pour le rachat de TandemLife. Les coûts initiaux totalisent 200 millions USD, et les considérations contingentes pourraient atteindre 50 millions USD en fonction des jalons réglementaires. Il est prévu que la transaction sera relutive en 2018 et elle devrait se clôturer au cours du premier semestre de l'année 2018 (sous réserve des autorisations et autres conditions de clôture habituelles).

Visitez le site Web de LivaNova pour plus d'informations sur l'annonce d'aujourd'hui.

À propos de TandemLife

CardiacAssist, Inc., exerçant sous le nom de TandemLife, est une société privée de matériel médical en pleine croissance, basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui a développé la toute première plateforme d'assistance circulatoire extracorporelle à court terme approuvée par la FDA et marquée CE. Les produits de TandemLife fournissent une assistance cardio-pulmonaire à des milliers de patients dans les meilleurs hôpitaux du monde.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société mondiale de technologie médicale fondée sur cinq décennies d’expérience et un engagement inlassable envers l’amélioration de la vie des patients du monde entier. Les technologies avancées de LivaNova et ses traitements révolutionnaires fournissent des solutions significatives dont bénéficient les patients, les professionnels de la santé et les systèmes de soins de santé. La société, sise à Londres et présente dans plus de cent pays du monde, emploie plus de 4 500 personnes. LivaNova exerce ses activités sous forme de trois franchises commerciales : Chirurgie cardiaque, Neuromodulation et Gestion du rythme cardiaque, dont les sièges d’exploitation sont situés à Mirandola (Italie), Houston (États-Unis) et Clamart (France), respectivement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livanova.com.

