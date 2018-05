LIVE NATION : a pris le contrôle du brésilien Rock City

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Live Nation a finalisé l'acquisition de 50% du brésilien Rock City pour 34,8 millions de dollars. Rock City organise le festival Rock in Rio qui se déroule à Rio et à Lisbonne, au Portugal. En plus du prix d'achat, Live Nation a apporté 4,1 millions d'euros en capital à Rock City pour refinancer une partie de sa dette. L'organisateur de spectacles a également déboursé 200 000 dollars de plus pour acquérir, auprès des actionnaires fondateurs de sa cible, 1% supplémentaire lui permettant d'en prendre le contrôle.