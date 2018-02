Eramet : renoue avec les bénéfices et les dividendes en 2017

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier et métallurgique Eramet (ERA.FR) a annoncé mardi avoir renoué avec les bénéfices en 2017, exercice au titre duquel il reprendra le versement d'un dividende dans un contexte de marché porteur pour les métaux.

Pour l'exercice 2017, qui a notamment profité du rebond des prix du manganèse, le résultat net du groupe s'est inscrit à 203 millions d'euros, contre une perte nette de 179 millions d'euros en 2016. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) est pour sa part ressorti à 871 millions d'euros, contre 375 millions d'euros l'année précédente, tandis que son chiffre d'affaires s'est établi à 3,65 milliards d'euros, en progression de 22%.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 226 millions d'euros, sur un Ebitda de 832 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 3,61 milliards d'euros.

Eramet a annoncé qu'il proposerait en assemblée générale de verser un dividende de 2,3 euros par action au titre de l'exercice 2017, représentant 30% du résultat net part du groupe.

Le groupe minier a par ailleurs vu son endettement net reculer à 376 millions d'euros, ramenant son ratio de dette nette sur capitaux propres à 19% contre 47% à la fin 2016.

En présentant sa stratégie et ses perspectives, le groupe a indiqué qu'il entendait appuyer son développement autour de trois axes. Le premier est "l'amélioration pérenne de la rentabilité des actifs les moins performants, au travers de progrès intrinsèques importants mais également en considérant des mouvements de portefeuille si ceux-ci sont jugés pertinents".

Le second axe repose sur la "croissance organique et/ou externe, dans les métiers sur lesquels" le groupe a "un réel avantage compétitif, notamment dans la production de minerai de manganèse". Eramet a expliqué qu'il ambitionnait de développer le gisement de Moanda au Gabon, "l'une des deux mines de manganèse les plus compétitives au monde, avec des réserves de longue durée". "L'objectif est d'augmenter à terme la production de COMILOG (Compagnie Minière de l'Ogooué) de plus de 30%, avec une transition vers un nouveau plateau d'exploitation minière à partir de 2020", a ajouté Eramet.

Le troisième axe vise à élargir le portefeuille du groupe, "notamment vers les métaux pour la transition énergétique, en se développant à la fois dans la production primaire et le recyclage".

"Dans un environnement encore très volatil, où nous restons vigilants quant à la demande de métaux, notamment en Chine, les marchés du groupe restent globalement bien orientés début 2018", a souligné Eramet.

