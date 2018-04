Le CAC 40 en légère baisse lundi avant une salve de résultats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 démarre la semaine en douceur lundi avant une salve de résultats trimestriels en France et sur les marchés américains. L'absence de réaction des marchés aux frappes occidentales sur la Syrie laisse penser que les investisseurs ne s'attendent pas à une escalade des tensions dans la région. Vers 12h45, le CAC 40 cède 0,1% à 5.308,67 points et le SBF 120 se replie de 0,1% à 4.251,17 points. Dans l'actualité des entreprises, le groupe de distribution Fnac Darty a annoncé qu'il allait déployer dans ses magasins des espaces de démonstration Google. Le titre s'apprécie de 0,4% à 85,95 euros. Air Liquide a dévoilé l'acquisition d'une start-up spécialisée dans la santé à domicile. Il prend 0,3% à 101,25 euros. TechnipFMC gagne 0,1%, à 32,38 euros, après l'annonce d'un contrat signé avec BP pour la fourniture d'une unité flottante de production, stockage et déchargement. Genfit gagne encore 2,7%, après une hausse de 7% la semaine dernière, tandis que le laboratoire Servier a annoncé le rachat de la division d'oncologie du britannique Shire pour 1,95 milliard d'euros. Eramet (+1,2% à 138,4 euros) poursuit également sur sa lancée. L'action "n'a pas de raison de baisser", selon Fabrice Farigoule, d'Alphavalue, qui invoque un environnement de prix des minerais favorable, des résultats en nette amélioration et de bonnes perspectives pour les activités du groupe liées aux véhicules électriques. Les investisseurs scruteront ce lundi les publications de Bank of America et de Netflix, avant une salve de résultats mardi à Paris. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

