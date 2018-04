Alzheimer : une pièce conçue et interprétée par 7 formidables dames

26.04.18- Engagement, Médico-social, Vie sociale et culturelle, Maladie neurodégénérative

​Le mercredi 2 mai, le Théâtre de la Celle Saint-Cloud accueille une pièce de théâtre exceptionnelle. « Emmenez-moi » est en effet conçue et interprétée par des résidents de la Villa d'Épidaure , tous atteints de la maladie d'Alzheimer.

Une aventure humaine inédite

C'est la première fois qu'une œuvre théâtrale est ainsi conçue et interprétée par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés et fait l'objet d'une tournée composée de plusieurs représentations à travers la France.

Depuis 18 mois, 12 résidents et membres de l'équipe, soignants, thérapeutes et hôteliers, de la Villa d'Épidaure (La Celle Saint-Cloud) se sont lancés dans ce projet ambitieux et novateur. Accompagnés par Emanuela Barbone, drama thérapeute, ils ont construit le scénario de leur pièce et l'ont nourri de dizaines de séances de répétition, basées sur l'improvisation.

« Emmenez-moi » évoque des parcours de vie où l'on retrouve au fil des scènes les histoires d'amour et d'amitié, les bons ou les mauvais souvenirs, les joies et les accidents du quotidien. Sept résidentes et cinq soignants accompagnateurs ont travaillé presque deux ans pour transformer ces souvenirs en véritable spectacle joyeux et lumineux.

Un partenariat avec La Fondation pour la recherche Alzheimer

Depuis plus de dix ans, LNA Santé parraine la Fondation pour la recherche Alzheimer, basée à l'hôpital de La Salpétrière et présidée par le Docteur Olivier de la Doucette. Les expériences sont régulièrement partagées entre les différents acteurs de santé et de la recherche, notamment à l'occasion des journées scientifiques « Les Entretiens de la Fondation ».

La pièce « Emmenez-moi » s'inscrit dans une démarche de thérapie créative au service des résidents des maisons de retraite médicalisées du groupe LNA Santé, dont fait partie l'établissement d'Épidaure (La Celle Saint-Cloud). De nouvelles formes de prises en charge autrement que par les molécules, sont expérimentées, notamment grâce à la médiation artistique, animale ou encore la musicothérapie ou le théâtre afin de mettre la personne au cœur du dispositif d'accompagnement, autour d'un pacte générationnel fort.

Depuis 25 ans, Les Villas d'Épidaure sont devenues une référence dans la prise en charge de personnes atteintes de maladies neurodégénératives, quel que soit leur stade d'avancement. L'approche des équipes est de proposer un accompagnement très individualisé, centré sur la personne, avec une recherche permanente d'alternative à la prise de médicaments dans un objectif prioritaire d'atteindre zéro contention qu'elle soit physique ou chimique.

L'équipe pluridisciplinaire est spécifiquement formée pour l'accompagnement des personnes désorientées. Elle est composée d'un duo de médecins spécialistes, gériatre et psychiatre, de maîtresses de maison-soignantes, référentes des résidents et de leurs familles, ainsi que de soignants et d'équipiers hôteliers spécialisés. Ces équipes s'appuient sur un programme spécifique et individualisé des capacités cognitives établi par les thérapeutes ainsi que sur une collaboration avec des arts thérapeutes formés à la médiation artistique.

Emanuela Bartone, est drama thérapeute, diplômée de l'Université Paris V, auteure et metteure en scènes de théâtre. Elle travaille dans différentes structures auprès de personnes en difficulté ou en situation de handicap. Elle intervient à la Villa d'Épidaure de La Celle-Saint-Cloud depuis mai 2016. Elle s'intéresse à la capacité de créativité et d'apprentissage des personnes âgées atteintes par la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés, en fondant ses recherches sur le développement de la mémoire corporelle et relationnelle liées aux émotions. Elle a supervisé l'ensemble du projet de la troupe de la Tournépidaure.

Une troupe de 7 actrices exceptionnelles

Jacqueline, Christine, Rita, Suzanne, Chantal, Louise et Nicole composent cette troupe féminine, décapante et revigorante. Elles ont beaucoup travaillé avant d'envisager de se produire sur scène devant un public. Le succès de leur première représentation les a encouragées et « Emmenez-moi » s'est même engagée dans une véritable tournée à travers la France de plusieurs dates.

Jacqueline M. est âgée de 84 ans, originaire du Loiret, elle a travaillé dans les services commerciaux de la Poste. Arrivée à la Villa d'Épidaure en octobre 2017, elle s'est immédiatement investie au sein de l'atelier théâtre.

est âgée de 84 ans, originaire du Loiret, elle a travaillé dans les services commerciaux de la Poste. Arrivée à la Villa d'Épidaure en octobre 2017, elle s'est immédiatement investie au sein de l'atelier théâtre. Christine G . est née à Roubaix, femme au foyer, elle a voué sa vie aux autres. Entrée à la Villa d'Épidaure en décembre 2016, elle a intégré l'atelier théâtre en février 2017. Elle a fêté son 84ème anniversaire en 2017.

. est née à Roubaix, femme au foyer, elle a voué sa vie aux autres. Entrée à la Villa d'Épidaure en décembre 2016, elle a intégré l'atelier théâtre en février 2017. Elle a fêté son 84ème anniversaire en 2017. Rita B. travaillait dans l'entreprise familiale d'immobilier à Grenoble. Originaire d'Allemagne, âgée de 79 ans, elle est entrée à la Villa d'Épidaure en novembre 2017 et a intégré l'atelier théâtre dès son arrivée.

travaillait dans l'entreprise familiale d'immobilier à Grenoble. Originaire d'Allemagne, âgée de 79 ans, elle est entrée à la Villa d'Épidaure en novembre 2017 et a intégré l'atelier théâtre dès son arrivée. Suzanne T. est la doyenne de la troupe avec ses 95 printemps. Originaire de Nevers, elle était femme au foyer. Elle a rejoint l'atelier théâtre dès son arrivée à la Villa d'Epidaure en mars 2017.

est la doyenne de la troupe avec ses 95 printemps. Originaire de Nevers, elle était femme au foyer. Elle a rejoint l'atelier théâtre dès son arrivée à la Villa d'Epidaure en mars 2017. Chantal T. âgée de 74 ans, née à Azemmour au Maroc ou elle a passé les quinze premières années de sa vie, elle a exercé la profession d'avocate en Droit Social et Droit du Travail. Entrée à La Villa d'Epidaure en aout 2017 et a intégré l'atelier théâtre en septembre 2017.

âgée de 74 ans, née à Azemmour au Maroc ou elle a passé les quinze premières années de sa vie, elle a exercé la profession d'avocate en Droit Social et Droit du Travail. Entrée à La Villa d'Epidaure en aout 2017 et a intégré l'atelier théâtre en septembre 2017. Louise D. a exercé la profession d'expert-comptable avec son époux. Aujourd'hui âgée de 80 ans, elle est née en Bretagne. Elle réside à la Villa d'Epidaure depuis mai 2016 et participe à l'atelier théâtre depuis juillet 2016.

a exercé la profession d'expert-comptable avec son époux. Aujourd'hui âgée de 80 ans, elle est née en Bretagne. Elle réside à la Villa d'Epidaure depuis mai 2016 et participe à l'atelier théâtre depuis juillet 2016. Nicole M. est parisienne de naissance, d'abord secrétaire de direction, elle fut également guide touristique. À 85 ans, elle est membre de l'atelier théâtre depuis son arrivée à la Villa d'Epidaure en mai 2016.

La mobilisation de l'équipe

Le projet « Tournépidaure » repose sur une mobilisation forte de l'équipe de la résidence médicalisée. Au sein de la Villa d'Épidaure les soignants, thérapeutes ou hôteliers s'investissent dans les activités d'animation, en faisant par exemple, partager aux résidents leurs talents et passions.

Pour la pièce « Emmenez-moi », la drama thérapeute est assistée de Clémence Porte Hélouis, comédienne en fin de formation à l'INECAT ainsi que de professionnels, membre de l'équipe de la Villa d'Épidaure. Violaine de Saint-Hilaire, psychomotricienne D.E, Souhila Lounissi, psychologue clinicienne, Daniel Robu, agent de service hôtelier ainsi que Kaël Lauwaert, psychologue.