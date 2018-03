LNA Sante : Une plateforme d’accompagnement et de répit face à la maladie

Début mars, la première plateforme d'accompagnement et de répit d'aidants de personne âgée en perte d'autonomie, atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés a ouvert à Olonne-sur-Mer, en Vendée. Intitulé « le Nid des Aidants », ce dispositif fait suite à un appel à projet lancé par l'ARS Pays de la Loire auquel le Clic du littoral et Les Jardins d'Olonne ont répondu collectivement.

Favorable au projet, l'ARS a missionné la maison de retraite médicalisée pour faire rayonner le Nid des Aidants sur plusieurs intercommunalités. La plateforme va ainsi permettre de valoriser les initiatives qui existent déjà en matière de soutien aux aidants, de les relayer et de les soutenir afin d'éviter l'épuisement de ces derniers…

En lien avec l'accueil de jour des Jardins d'Olonne, la plateforme accueille désormais les aidants de personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson…) de plus de 60 ans à domicile. Le Nid des Aidants répond ainsi à trois missions principales :

Information : accueil et accompagnement individuel des aidants sur les lieux de permanence ou à domicile…

Animation : panel d'animations diverses et variées (relaxation, activité sportive, art thérapie, musicothérapie…)

Formation des aidants pour mieux connaître la maladie de son proche (maladie d'Alzheimer, de Parkinson…)

Le maintien du lien social, de l'autonomie et de la vie à domicile sont autant d'objectifs pour l'aidant et son proche.

Le pont domicile - maison de retraite est en ce sens favorisé, par l'ouverture de ce projet sur l'extérieur. En effet, en valorisant les initiatives des partenaires et en coordonnant les différents projets de soutien aux aidants mis en place sur le territoire, la plateforme et la maison de retraite médicalisée des Jardins d'Olonne s'inscrivent dans une démarche d'ouverture et de facilitateur de lien entre les professionnels.

Les multiples partenaires de la plateforme le Nid des Aidants(Conseil Départemental, Intercommunalité, Service de soins à domicile, associations…) permettent à la coordinatrice et la psychologue de la plateforme d'accompagner en tissant les liens indispensables, en renseignant et orientant les aidants, en soutenant et favorisant le lien social.