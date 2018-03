LNA Santé : hausse des résultats en 2017

28/03/2018 | 16:41

LNA Santé a fait état hier après séance d'un bénéfice net part du groupe de 19,7 millions d'euros à fin 2017 en données retraitées, soit une progression de 27,1% sur un an.



Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 24,2 millions d'euros en données publiées, en hausse de 12% par rapport à 2016.



L'Ebitda retraité a pour sa part grimpé de 31% en rythme annuel à 53,9 millions d'euros, tandis que le bénéfice opérationnel courant est ressorti à 43,5 millions, en croissance de 8,4%.



Enfin, le chiffre d'affaires global (Exploitation+Immobilier) s'est élevé à 486,7 millions d'euros, reflétant une augmentation de 2,5%.



Avec une part de 22% du parc en restructuration au 31 décembre 2017 (1.600 lits), LNA Santé poursuit sa transformation. En intégrant également les lits à mettre en activité, c'est un réservoir de performance de 2.000 lits, hors nouveaux développements, qui viendra soutenir la croissance organique et le socle de résultats sur les prochains exercices.



Le parc en croisière s'étoffera de 12% en 2018, soit 670 lits qui porteront le réseau à maturité à 6.163 lits, a annoncé LNA Santé, qui table sur une marge opérationnelle consolidée comparable à celle de l'exercice 2017, soit autour de 8,9%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.