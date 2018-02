Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LNA Santé tient la forme aujourd’hui en Bourse, où il s’adjuge plus de 4% à 53,60 euros, dans le sillage d’un point d’activité annuel conforme aux attentes des analystes et d’une renégociation réussie de sa dette syndiquée. Il n’en a pas fallu plus à Gilbert Dupont pour relever sa recommandation d’Accumuler à Acheter sur la valeur, assortie d’un objectif de cours de 61 euros.L'exploitant de maisons de retraite médicalisées a enregistré un chiffre d'affaires de 413,8 millions d'euros en 2017, soit une progression de 5,1% à données publiées et de 4,2% en organique. Cette performance ressort globalement en ligne avec les attentes de Gilbert Dupont (414,3 millions d'euros) et d'Oddo BHF (415,8 millions d'euros).Les bureaux d'études ont également apprécié le réaménagement réussi de la dette syndiquée du groupe. " Cette opération permet d'impacter positivement le résultat financier et de sécuriser le financement du développement en amont du plan stratégique Grandir Ensemble 2022 ", estime Gilbert Dupont. Cela permettra à LNA " d'être plus actif en matière d'acquisition ou de reprise de sites publics/parapublics ", complète Oddo BHF.Plus globalement, Gilbert Dupont apprécie la stratégie offensive de LNA qui affiche l'ambition d'atteindre à horizon 2021 un parc de 10 500 lits, dont 7 300 en régime de croisière avec des offres segmentées et spécialisées.Cela passera par des nouvelles opérations de croissance externe, notamment au cours de l'année 2018. Par ailleurs, LNA s'est doté d'une première guidance : à tarif constant, la croissance organique est attendue proche de 3,5% en 2018, avant de se renforcer sensiblement en 2019.