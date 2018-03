LOCINDUS : Mise à disposition du Rapport financier annuel 2017

Paris, le 30 mars 2018

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017

Locindus, filiale du Crédit Foncier de France, informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport financier annuel 2017 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il comporte :

le rapport de gestion ;

les états financiers et les rapports des Commissaires aux comptes ;

l'attestation du responsable du document ;

le rapport sur le Gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'administration ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ;

le rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales, et le rapport de l'Organisme Tiers Indépendant y afférent ;

les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;

l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social.

Ce document en version française peut être consulté sur le site internet de Locindus http://www.locindus.fr rubrique Rapports annuelsRapport annuel 2017.

Contact mail : bal-comfi@creditfoncier.fr

Locindus est cotée par Euronext Paris - compartiment B - Isin FR0000121352

***

Locindus S.A. à Conseil d'administration au capital de 61 346 646,50euros

SIRET 642 041 768 00036 - APE 652A - 642 041 768 RCS Paris

FILIALE DU CREDIT FONCIER

Bureaux et correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex

Tel. : 01 57 44 80 00

www.locindus.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LOCINDUS via Globenewswire