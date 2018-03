Igny, le 23 mars 2018

LOGIC INSTRUMENT annonce une progression de 12% du chiffre d'affaires

et un résultat net consolidé positif sur l'exercice

Compte de Résultat Consolidé

en K€[1] 2017 2016 VAR° en K€ VAR° en % Chiffre d'affaires 11 323 10 112 1 211 12,0% Coût d'achat des produits vendus 7 861 6 861 999 14,6% Marge brute 3 462 3 250 212 6,5% Taux de marge brute 30,6% 32,1% -1,6% Autres produits 3 12 -8 N/A Charges d'exploitation 3 055 3 214 -159 -4,9% Résultat d'exploitation 410 48 362 N/A Résultat financier 45 36 9 N/A Résultat courant 455 84 371 N/A Résultat exceptionnel & IS -110 -188 78 N/A Résultat net consolidé 345 -104 449 N/A

Le chiffre d'affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT est en croissance de 12 % sur l'année 2017. Le Groupe poursuit son développement sur ses marchés de solutions mobiles durcies ou personnalisées. C'est le troisième exercice consécutif de croissance.

L'année 2017 a notamment été marquée par des livraisons importantes de tablettes et de solutions durcies à destination de groupes comme Dassault, Kathrein, Thales, Thyssen Krupp. De plus, LOGIC INSTRUMENT a consolidé sa position dans les filières Industrie & Défense avec un renforcement de son partenariat technologique avec les sociétés allemande Roda et taiwanaise Getac. Le Groupe a également concrétisé une première affaire importante avec l'Office National des Forêts et poursuivi les livraisons de tablettes pour La Poste (Tikeasy / Ardoiz).

Les demandes de solutions intégrées et multi support s'accélèrent et positionnent LOGIC INSTRUMENT comme un acteur incontournable autour des pôles suivants :

Smartphones :

Durcis ou semi-durcis et dotés de spécificités pour les marchés verticaux comme le lecteur code barre 2D, les écrans protégés contre les chutes et l'eau, mais également des capteurs de températures, d'humidité ou de détection de gaz. Les tailles de ces smartphones s'étendent de 4,7 à 6 pouces.

Tablettes :

Ultra-durcies ou durcies, équipées de Google Android ou de Microsoft Windows, elles deviennent de plus en plus importantes dans le milieu industriel, les marchés spécialisés et la défense. Ces tablettes sont proposées dans de multiples formats de 7 à 13 pouces.

Objets connectés

Les clients demandent des solutions complètes comprenant des passerelles ainsi que des objets connectés dont l'ergonomie correspond à leurs besoins spécifiques. Ce sont des capteurs résistants à la pluie, aux conditions hostiles et capables d'afficher des autonomies supérieures à 5 ans.

La marge commerciale du Groupe progresse de 0,2 M€. Les efforts de réorganisation poursuivis sur l'année ont permis une réduction des charges de 0,2 M€ (-5%). Le résultat d'exploitation s'établit à +0,4 M€. Le résultat net consolidé du Groupe s'établit à +0,34 M€, en nette amélioration de 0,45 M€ par rapport à 2016.

Situation financière et bilancielle

Les principaux éléments de soldes bilanciels consolidés sont les suivants :

BILAN ACTIF en K€ 31/12/2017 31/12/2016 VAR° VAR° % Actif immobilisé 422 490 -67 -14% Stock & avances et acomptes 2 762 1 947 815 42% Créances clients 1 638 1 760 -122 -7% Autres créances et

comptes de régularisation 1 041 713 329 46% Disponibilités 1 922 1 988 -66 -3% Total Actif 7 785 6 898 888 11% BILAN PASSIF en K€ 31/12/2017 31/12/2016 VAR° VAR° % Capitaux propres hors résultat 4 647 3 843 804 21% Résultat net consolidé 345 -104 449 -430% Prov° risques & charges 123 386 -263 -68% Emprunts et découverts 527 516 12 2% Dettes fournisseurs 802 1 073 -271 -25% Autres dettes et comptes de régularisation 1 341 1 184 157 13% Total Passif 7 785 6 898 888 11%

La principale variation au bilan concerne le stock dont la progression est liée aux livraisons réceptionnées en fin d'exercice. La trésorerie nette[2] s'établit à 1,9 M€ à la clôture en réduction de 0,1 M€, résultant principalement des apports liés aux exercices de BSA au début du semestre (+0,9), de l'impact de la variation du BFR (-1,1M€) et de la CAF dégagée sur la période (+0,3M€).

Perspectives 2018

La stratégie de croissance de LOGIC INSTRUMENT repose sur la poursuite du développement engagé depuis trois ans et sur les éléments suivants :

Expansion géographique

LOGIC INSTRUMENT a ouvert un bureau en Angleterre et conclu un partenariat avec CI distribution, leader en solutions mobiles début 2018.

De nouveaux contrats ont été signés en Europe de l'Est et une ouverture de bureau est prévue dans le courant du premier semestre 2018.

Structuration de la proposition de valeur pour les grands comptes

LOGIC INSTRUMENT est en mesure désormais de concevoir des produits sur mesure avec de nouvelles technologies. Après avoir élaboré une tablette à destination des seniors pour la Poste et une console de télé assistance pour Groupama et le Crédit Mutuel Arkéa (Arkéa On Life), de nouvelles demandes sont formulées autour de la technologie NFC et également dans la gestion domotique.

LOGIC INSTRUMENT agit également comme bureau d'études et intégrateur pour les grands comptes en personnalisant les systèmes d'exploitation et en proposant la gestion de flotte et différents niveaux de configuration produit.

Les compétences du Groupe et ces différents projets permettent d'espérer pour 2018 une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires dans une structure désormais rentable.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic-instrument.com

Relations Investisseurs : Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com

[1] Les états financiers consolidés pour 2017 ont été approuvés par le Conseil d'Administration du 23 mars 2018. Les procédures d'audit ont été substantiellement réalisées. Le rapport des auditeurs sur la certification des comptes est en cours de publication. [2] Disponibilités moins découverts bancaires

